Офшорным странам сделали предложения, от которых трудно отказаться

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9 июня 2021, 14:52 Источник: olegmakarenko.ru

Говорили, что вся эта борьба с выводом денег — просто показуха, что для «правильных пацанов» офшоры всё равно оставят. Не Кипр, значит Мальту. Не Мальту, так Люксембург. Однако Россия начала методично конопатить все дыры, через которые деньги утекали за рубеж мимо налоговой инспекции.

Каждому офшорному государству сделали убедительное предложение: «Или помогаете России собирать налоги, или лишаетесь денег российского бизнеса». Всё завертелось ещё в приснопамятном 2013 году.

Вот что Владимир Путин сказал тогда в послании Федеральному Собранию:

"Доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и принадлежат российскому собственнику, конечному бенефициару, должны облагаться по нашим налоговым правилам, а налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюджет. И нужно продумать систему, как эти деньги изъять...

Компаниям, зарегистрированным в иностранной юрисдикции, нельзя будет пользоваться мерами государственной поддержки, включая кредиты ВЭБа и госгарантии. Им, этим компаниям, также должен быть закрыт доступ к исполнению государственных контрактов...

...хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать прибыль, работая в России, регистрируйся в российской юрисдикции".

Дальше началась долгая и серьёзная работа, которая вылилась в итоге в череду ультиматумов самым деятельным офшорам. Кипр, Люксембур и Мальта вынуждены были согласиться на условия России. Нидерланды наш ультиматум отклонили, надеясь, что местные резиденты сохранят возможность выводить из России прибыль по социальной ставке в 3%.

В ответ на неуступчивость Нидерландов мы решили расторгнуть соглашение об избежании двойного налогообложения. Это значит, что теперь при выводе прибыли в Нидерланды придётся заплатить налог в полный рост — 15-20%.

Прятать доходы в Нидерландах станет невыгодным

Дальше на очереди Гонконг, Сингапур и Швейцария. Когда и эти страны согласятся на российские условия, 90% исходящих из России денег будут поставлены под налоговый контроль.

Многие спросят: «почему мы не сделали этого раньше». Отвечаю: потому что раньше был СССР, который жил вне мировой финансовой системы, так как строил свою собственную.

Когда Россия оправилась от краха экономики 80-90 годов, нам пришлось встраиваться в мировые институты на правах новичка, то есть на невыгодных условиях. С аналогичными проблемами столкнулся, кстати, и Китай.

Теперь ситуация меняется к лучшему. Россия уже доросла до уровня, когда может продавливать свои интересы с позиции силы. Нас нельзя отключить от СВИФТ, нас нельзя прищучить санкциями, нас нельзя расшатать оранжевыми методами. Наша зависимость от западных стран невелика

Россия может позволить себе сказать: "Что будет или так, как мы хотим, или никак"

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