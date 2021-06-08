«Судьба - индейка», или чем опасны доллары

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8 июня 2021, 18:15 Источник: olegmakarenko.ru

«Есть совершенно понятный и классический инструмент, причем, не требующий профессионального опыта. И это - валюта. Со времен развала СССР, когда доллар был 64 копейки, рубль неуклонно падает. Скоро доллар будет 100 рублей, евро — 120. И, конечно, так и будет...»

Маленькое лукавство заключается в том, что рубль проигрывает доллару только технически

При президенте Путине хранить в рублях выгоднее, так как доходность по рублёвым депозитам выше, чем по долларовым. Иногда владельцы рублей страдают от резких изменений курса, однако периодические «просадки» с лихвой компенсируются более высокими процентами по вкладам.

Впрочем, это мелочи, не имеющие принципиального значения — если вы храните деньги на банковском вкладе, доходность для вас явно не главное. Большое лукавство эксперта заключается в тезисе «конечно, так и будет».

Американский публицист, экономист Нассим Талеб указывает в таких случаях на судьбу «рождественской индейки»:

Индейку каждый день кормят зерном, и она стабильно жиреет. Если мы спросим экспертов за неделю до Дня благодарения, какие они дадут прогнозы по индейке, эксперты скажут нам: «со времени рождения индейки она стабильно жиреет. Скоро она будет весить 6 кг, а потом и 7-8 кг. Казалось бы, что «так и будет». Но в этом случае эксперты ошибутся. Птица не будет набирать вес бесконечно: на День благодарения американцы зарежут индейку в память «о первой зиме отцов-пилигримов».

Доллар принципиально не отличается от Рождественской индейки

Факт, что последние 30 лет вложения в доллар не приносили серьёзных убытков, не означает, что так будет всегда. Если мы посмотрим на картину в целом, мы увидим, что с 2008 года США ведут крайне безответственную финансовую политику, из-за чего доллар может превратится в «тыкву» в любой момент.

Хотя риск всё потерять на коротком периоде не так велик. А вот на долгом периоде риски по доллару запредельные, а шансов выиграть практически нет.

Тот факт, что некое устройство «раньше работало», не означает, что оно будет работать вечно...

В некоторых случаях применим «эффект Линди». Так, если холодильник проработал без сбоев 3 года, мы можем надеяться, что он проработает ещё 3 года...

А в некоторых случаях эффект Линди неприменим. Если картридж, рассчитанный на 3000 копий, отпечатал 3000 копий, это не значит, он отпечатает ещё 3000.

С долларом у нас скорее второй вариант

Да, действительно, эта валюта была довольно стабильна в последние десятилетия. Однако госдолг США и фонтанирующая печать необеспеченных денег довели доллар до той стадии болезни, когда инфляция уже активно рвётся на розничный рынок...

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