Введут ли в России безусловный базовый доход

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7 июня 2021, 19:29 Источник: olegmakarenko.ru

Несмотря на репутацию прижимистого и расчётливого государственного деятеля, господин Кудрин заявил, что страны мира неизбежно придут к базовому доходу, то есть начнут раздавать деньги буквально каждому, не исключая даже здоровых работоспособных лбов.

Радоваться перспективе введения ББД в России преждевременно

Во-первых, Глава Счетной палаты не принимает таких решений — «счётка» считает деньги, а не раздаёт. Во-вторых, как грустно шутят российские экономисты, в конечном счёте ББД неизбежно превращается в BBD.

Любители бесплатного слишком алчны, чтобы осознать суть государственной халявы. Закон сохранения энергии отменить нельзя, поэтому каждую бесплатную плюшку в конечном итоге кто-то оплачивает. К примеру, право на бесплатную квартиру — это право заставить другого человека бесплатно построить тебе квартиру. Право на безусловный базовый доход — это право заставить другого человека содержать тебя с его зарплаты.

После введения ББД можно ожидать примерно следующий цикл:

1. Народ получает ББД и начинает массово увольняться с низкооплачиваемых работ.

2. Возникает дефицит рабочих рук. Зарплаты растут, многие предприятия закрываются.

3. Себестоимость товаров и услуг растёт. Предприятия повышают цены.

4. Быстро растёт инфляция.

5. ББД становится слишком мал, чтобы можно было жить на него, не работая.

6. Безденежные безработные выходят на улицы, чтобы устроить беспорядки.

7. Правительство печатает деньги, чтобы поднять ББД.

8. Инфляция растёт ещё быстрее.

9. В зависимости от скорости инфляции переходим на пункт 2 или сразу на пункт 5.

Наивные сторонники ББД полагают, будто жадные капиталисты получают сверхприбыли, которые они тратят на яхты и кокаин. По их мнению, никакого повышения цен после введения ББД не будет — весь праздник оплатят ограбленные властью капиталисты...

В реальности, разумеется, норма прибыли бизнеса не так велика, чтобы потянуть подобные эксперименты. Если бизнесу не разрешат увеличить цены, он просто закроется или уйдёт в тень. Закон сохранения энергии никто не отменял: капиталист не может бесконечно работать в минус, если только в его бизнес кто-то не заливает деньги извне — постоянные убытки приведут в итоге к исчерпанию запасов и банкротству.

А если в бизнес будет заливать деньги государство, мы получим ту же самую инфляцию, только в ещё более извращённой и опасной форме. Нечто подобное мы видели в СССР, в котором хронически убыточным предприятиям не позволяли банкротиться. Работа печатного станка вкупе с искусственным сдерживанием цен привела к ожидаемой экономической катастрофе 1980-х годов.

Если полстраны пересядет на пособия, другой половине страны придётся кормить первую половину. Добром это, очевидно, не кончится...

Отлично понимают проблему и власти России. Поэтому, когда политик предлагает выдать «каждому мужику по бутылке, а каждой бабе — по мужику», он не думает о практической реализации своего плана. Политик думает, что лозунг поднимает рейтинг. Следовательно, этот лозунг следует регулярно зачитывать вслух.

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