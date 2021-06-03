Многоцелевой «Байкал» придет на смену легендарному «Кукурузнику»

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3 июня 2021, 14:03 Источник: bmpd.livejournal.com

Прототип ЛМС-901«Байкал» Ан-2, названный позже «Кукурузником», впервые был поднят в небо 31 августа 1947 года. А уже в 1948 году Ан-2 поступил на вооружение в Военно-воздушные силы и в Гражданский воздушный флот.

Перелет через время

«Кукурузник» занесен в Книгу рекордов Гиннесса: его выпускают более 70-ти лет, правда, теперь только в Китае. Он экспортировался в 26 стран мира, всего было произведено более 18 тысяч самолетов разной модификации.

Ан-2 создавался, как машина, способная решать вопросы региональной связности. Благодаря применению в сельскохозяйственной сфере самолет окрестили «Кукурузником». Нужен был Ан-2 и армии. В ограниченном количестве этот самолет эксплуатируют в России и сейчас.

На 60% территории РФ малая авиация является единственным средством обеспечения транспортной доступности. Труднодоступность удаленных населенных пунктов оказывает негативное влияние на развитие многих регионов и отрицательно влияет на уровень жизни людей.

Байкальский моноплан

В конце 2010-х годов Минпромторг объявил конкурс на разработку легкого многоцелевого самолета на 9 пассажиров. В 2019 году его выиграла компания «Байкал-Инжиниринг» из Улан-Удэ, учреждённая Уральским заводом гражданской авиации (Екатеринбург).

В компании считают, что ЛМС-901 «Байкал» способен улучшить транспортную доступность в российских регионах. Кроме известных применений — перевозки, лесоохрана, сельскохозяйственное и поисково-спасательное, учебное — могут появиться и новые. Например, самолет сможет активно использоваться в туристических маршрутах.

«Мы делаем все для того, чтобы самолет стал массовым и выпускался от 30 до 50 единиц в год. Я верю, что он будет иметь такую же долгую жизнь, как и Ан-2, которому он идет на замену», — говорит главный конструктор Вадим Демин, — он такой же надежный и многофункциональный, меньший по размерам, но более скоростной, может летать без дозаправки на большие расстояния».

Справочно: крейсерская скорость поршневого Ан-2 — 180 км/ч (максимальная — 236), дальность — 990 км, пассажировместимость 12 человек; скорость турбовинтового ЛМС-901 «Байкал» — 300 км/ч, дальность — до 3000 км, пассажирских кресел — 9.

Без гигантов, но с МАИ

Подходы к конструированию малой авиации отличаются от создания проектов магистральных лайнеров. Крупные отечественные авиапроизводители всерьез заменой Ан-2 не интересовались. Похожая история и за рубежом. Boeing не занимается малой авиацией, а компании Piper, Cirrus, Textron, в которую входят Cessna и Beechcraft, сфокусированы только на ней. В России пока таких компаний нет, как нет и массового производства собственных легких самолетов.

Конструкторское бюро ОСКБЭС Московского авиационного института сыграло ключевую роль в создании ЛМС-901. Именно здесь с начала 1990-х годов собирались компетенции по проектированию и производству легкой и сверхлегкой авиационной техники. Им были спроектированы и выпущены такие самолеты, как «Квант» «Авиатика-МАИ-890», «МАИ-223», «Авиатика-МАИ-900 "Акробат"», «МАИ-411» и другие.

По словам создателей, над разработкой ЛМС-901 «Байкал» в предыдущие два года ежемесячно трудилось около 70-ти специалистов: конструкторы, аэродинамики, инженеры-прочнисты и многие другие. Аванпроект самолета прошел экспертизу в профильных научно-исследовательских институтах авиационной отрасли: ЦИАМ, ЦАГИ, ВИАМ. Первый испытательный полет ЛМС-901 должен состояться в 2021 году

В прокрустовом ложе требований и возможностей

Один из главных плюсов самолета в том, что ЛМС-901 «Байкал» с самого начала проектировался, как полностью российский самолет из российских материалов. И хотя в первых партиях будет устанавливаться двигатель General Electric H800-200, планируется, что в 2023-2024 годах его заменит отечественный ВК-800С.

Минпромторг в техническом задании выставил такие требования: самолет должен быть универсален, цена не более 120 млн рублей, а себестоимость летного часа не должна превышать 30 тыс. рублей.

По данным компании, у зарубежных аналогов, рассчитанных также на 9 пассажиров, себестоимость часа составляет: Pilatus PC-6 — 89 тыс. руб., Cessna 208 — 78 тысяч, Kodiak 100 — 72 тысяч.

Для увеличения безопасности при полетах в труднодоступные места в перспективе будет установлена спасательная парашютная система, которая может опустить весь самолет.

ЛМС-901 «Байкал» проектируется также с лыжными, колесно-лыжным и поплавковыми шасси. Такие модификации будут очень востребованы в удаленных российских регионах и на территории Арктики.

Компания «Байкал-Инжиниринг» уже подписала «мягкие» контракты на 10 экземпляров, а для стартовых продаж рассчитывают выйти на уровень в 100 самолетов. В качестве первых заказчиков: Дальневосточная авиакомпания, авиакомпании «Полярные авиалинии», «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», «Аэросервис». Компания очень рассчитывает подписать контракты на Международном Авиационно-Космическом Салоне.

МАКС пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, где и будет представлен опытный образец ЛМС-901 «Байкал».

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