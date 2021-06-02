Зачем мошенники разрезали купюры

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2 июня 2021, 18:35 Источник: mikhaelis2009.livejournal.com

До чего только не додумается наш народ. Это же сколько экспериментов было проведено, чтобы смогли заработать...

А помните, как на уроках историив рассказывали про стародавние времена, когда люди трясли золотые монеты в мешочке, чтобы собрать золотую пыль. А некоторые сильно ушлые даже пытались выпилить небольшой кусочек из монеты, а потом отдать эти монеты по номиналу.

В 2013 году Банк России столкнулся с мошенничеством, которое очень походит как раз на то, что происходило с монетами из драг-металлов

Мошенники брали 9 купюр номиналом 5000 рублей, разрезали их, а потом тончайшим матовым скотчем склеивали их, но уже в 10 купюр. Такая техника мошенничества называется "склейка".

Склеенные купюры были чуть меньше по размеру, но их принимал банкомат. Получалось, что ловким движением рук сумма в 45 тысяч рублей превращалась в 50 тысяч рублей.

Представитель кредитной организации разъяснил особенности. Всё дело в том, что купюры разрезались не полосками, а фрагментами, чтобы между некоторыми частями оставались промежутки. Фактически, любой математик сможет решить эту задачу по разрезанию.

Данный способ был заимствован из США. Из-за большой трудоёмкости там данный способ мошенничества особого распространения не получил, но дал некоторый опыт дельцам из других стран.

Но как склейку пропустит банкомат?

По словам специалистов, абсолютное большинство банкоматов склейку не пропустили бы. И мошенники об этом прекрасно знали. А потому для махинации они использовали дешёвые купюроприёмники. Выход в этом случае был только один - заменить устаревшее оборудование на новое современное.

ЦБ РФ разослал кредитным организациям письма, дабы те приняли к сведению и заменили аппаратуру

На сегодняшний день случаев, когда банкомат пропускал бы склейки, не зафиксировано. Видимо, с 2013 года действительно всё оборудование было заменено на более современное, которые пресекает такие попытки мошенничества.

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