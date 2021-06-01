Китай зарегистрировал торговую марку воды из Байкала

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1 июня 2021, 17:27 Источник: clio-historia.livejournal.com

Строительство китайского завода на берегу Байкала началось в 2015 году, но под давлением общественности строительство прекратили и по последним данным демонтировали имеющиеся постройки.

Китайская сторона не остановилась на этом и строит грандиозный водопровод для перекачки байкальской воды в Китай...

На карте маршрут, по которому будет проходить водная магистраль: Водяная артерия станет одним из самых больших в мире водоводов и будет идти от Байкала через Монголию в Западный Китай и далее в Пекин.

По расчетам Китая, данной воды хватит для 500 миллионов китайцев

«Этот проект очень перспективный, и его следует реализовывать: это поможет Китаю решить проблему дефицита воды», — считает министр-советник Чжао Гочэн. - сообщает РБК

Данные ООН:

КНР на 6 месте в мире по запасам воды. Но больше половины речных районов в семи крупнейших речных системах страны так или иначе загрязнены, указывают эксперты в докладе. Из 35 важнейших озер КНР чистыми считаются только 18, а вода из 40% источников не подходит для питья. Причина - слив предприятиями неочищенных производственных вод, а также «чрезвычайно высокое загрязнение воздуха и повсеместное заражение земли».

Запасы воды распределены неравномерно: самый большой дефицит - в Пекине, Шанхае, Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и ключевых промышленных провинциях (Хэбэй, Шанцзи, Шандун, Хунань и Нинься).

Дефицит воды ставит под угрозу развитие сельского хозяйства на севере Китая и может привести «к серьезным последствиям в виде нехватки продовольствия», говорится в докладе. На севере страны общий дефицит пресной воды составляет 70 млрд куб. м.

Проект с бумаги стал переноситься в жизнь, длина водопровода составит около 2 тыс.км. Стоимость проекта около 50 млрд. долларов.

Сегодня небольшие российские заводы находящиеся на берегу Байкала, уже планируют в 2021 году первую партию Байкальской бутилированной воды поставить в Китай уже этим летом, не дожидаясь запуска водопровода. Одна из компаний в КНР заинтересовалась ею еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса не удалось подписать соглашение между покупателем и продавцом, сообщил генеральный директор ООО "Байкал-Экспорт"- Владимир Маносян.

Минприроды РФ признало розлив питьевой воды из Байкала экологически чистым производством

Очень важный вопрос на который российские власти не спешат давать ответы: чего такого важного пообещал Китай нашим чиновникам что они во всем идут ему на уступки? Российские власти неохотно делятся информацией о происходящем, утверждая, что все пойдет на пользу и развитие Сибирского региона.

Есть и другой вариант доставки, через железные дороги в цистернах, и это самый простой и быстрый вариант реализации.

Но труба бесперебойнее...

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