Ключевая ставка начала обратный путь наверх

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1 июня 2021, 13:12 Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Банк России начал цикл повышения ставки, ключевая ставка уже повышена с 4,25% до 5%. На конец года она, вероятно, приблизится к 6%. В принципе, в этом, мягко сказать, нет никакого криминала. Таргет Банка России по инфляции составляет 4%, и ключевая ставка в размере 6-8% смотрится в этом случае естественной и очень разумной.

Повышение ключевой ставки Банком России является классическим методом борьбы с инфляцией, которая достигла почти 6% и стала следствием прошлогодней девальвации рубля. Слабый рубль в прошлом году серьезно поддержал экспорт, несырьевой экспорт Российской Федерации 2020 года составил 161 млрд долл.

И конечно, слабый рубль поддержал российский бюджет в условиях низких цен на нефть

Однако повышение ключевой ставки Банком России вызвало просто волну критики. Причем часто очень необоснованной. Регулятор был обвинен во всех грехах, но прежде всего в «удушении российской экономики». Под «удушением», естественно, понимается повышение процентных ставок по кредитам как для граждан, так и для предприятий.

Конечно, рост ключевой ставки автоматически означает рост ставок по кредитам

И это, естественно, не нравится заемщикам. Другое дело, что Банк России должен учитывать интересы не только заемщиков, но и вкладчиков, среди которых очень много рядовых россиян. То есть ключевая ставка Банка России должна обеспечивать доходность сопоставимую с инфляцией, а лучше немного превышать ее на среднем и долгосрочном временном отрезке. Конечно, наиболее продвинутые россияне инвестируют в акции и облигации.

В России 11 млн частных брокерских счетов, на которых находится около 7 триллионов рублей

Доходность по облигациям и акциям выше, но выше и риски. На акции и облигации не распространяются государственные гарантии по страхованию вкладов. В случае кризиса, например, вызванного санкциями, котировки ценных бумаг могут временно сильно упасть. А со счета в банке можно снять деньги без всяких потерь. Ну и, конечно, экономическая грамотность наименее обеспеченных и социальных незащищенных слоев оставляет желать лучшего. Данная категория граждан по-прежнему доверяет только депозитам.

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