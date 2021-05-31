Долги мощных капстран продолжают расти

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31 мая 2021, 17:00 Источник: olegmakarenko.ru

В комментариях попытались объяснить, почему старые капиталистические страны богаче бывших соцстран и прочих стран с недоразвитым капитализмом. Мол, капиталисты просто ограбили всех остальных и теперь живут припеваючи.

В качестве дополнительного аргумента почему-то привели карту стран с наибольшим уровнем внешнего долга в пересчёте на каждого отдельного человека (более 10 тысяч долларов на нос). Мол, капиталистические жулики и воры, набрали долгов и теперь жируют.

Карта внешних долгов более-менее актуальна

В число главных мировых должников входят члены Евросоюза, а также Великобритания и её бывшие колонии (включая США, Малайзию и Сингапур), и, в довесок: Япония, Израиль и отдельные нефтяные монархии Персидского залива.

Некоторые из стран-должников действительно успели в прошлом здорово пограбить колонии. Однако заметная часть государств на карте сами когда-то были колониями, а у других государств колоний или никогда не было, или эти колонии были бедными и грабили их сравнительно недолго).

Тезис о богатстве Запада по причине неуёмной жадности капиталистов-колониалистов не выдерживает критики

Всё ровно наоборот: сравнительно мощные, богатые и развитые страны Европы, а вслед за ними и США усилились настолько, что сумели захватить бóльшую часть мира. Эти страны смогли так усилиться благодаря капитализму и связанному с ним бурному технологическому и экономическому развитию.

Та же логика работает и с долгами

Много долгов могут позволить себе набрать те заёмщики, к которым у займодателей есть достаточно высокий уровень доверия (уверенность в том, что долг будет возвращён). Поэтому развитые капиталистические экономики имеют возможность широко применять долговой инструмент как один из способов ускорения темпов роста либо стабилизации ситуации во время кризисов.

Другое дело, что этим инструментом многие западные страны злоупотребляют, забыв, что долги рано или поздно приходится платить. Фактически, это жизнь за счёт будущих поколений. Предыдущие трудолюбивые поколения американцев и европейцев заработали своим странам высокую кредитоспособную репутацию, которая теперь бездарно растрачивается.

Здесь есть много нюансов

Страны-эмитенты резервных валют имеют возможность медленно сжигать свою задолженность за счёт печатного станка и инфляции (однако, по факту их долги опережающими темпами растут, снижения не происходит, так что значимость этого фактора преувеличена). Некоторые экономические слабые страны-заёмщики, вроде Греции или Латвии, могут всё же набирать значительные объёмы долга, в расчёте на то, что богатые коллеги по ЕС помогут им заделать пробоины в бюджете.

Между тем, пока западные страны всё глубже увязают в неподъёмных долгах, Россия ставит новые рекорды по величине своих резервов

С 14 по 21 мая международные резервы России выросли на 1,2% ($7 млрд), достигнув рекордного за всю историю значения $600,9 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка.

Причиной такой динамики, как объяснили в регуляторе, стала положительная переоценка. В последний раз рекорд фиксировался 7 августа 2020 года, тогда резервы составляли $600,7 млрд. В целом за минувший год международные резервы России выросли на 7,5%, на 1 января 2021 года они составляли $595,8 млрд.

А ведь на протяжении последнего десятилетия нам много раз обещали, что уже скоро Россия вот-вот разорится. В действительности же оказалось, что мы вполне способны вести разумную, бережливую финансовую политику, даже в условиях низких и нестабильных цен на нефть.

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