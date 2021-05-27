«Пусть плывут себе Севморпутем за пределами наших территориальных вод»

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27 мая 2021, 19:05 Источник: cczy.livejournal.com

Японское издание "Нихон кэйдзай" заявило, что Япония должна помешать "агрессивным" действиям России в Арктике. А разговор идёт о Северном морском пути.

Как отметил новостной портал Ruspravda, "Россия агрессивно расположила свои границы вдоль северного морского пути". Камень преткновения в том, что по мнению японцев Россия пытается установить выгодные для себя условия судоходства по Северному морскому пути, а этого никак нельзя допустить. Особенно любопытным в статье оказался пассаж японцев о требовании установить закон, который отвечал бы законным интересам возможных интересантов в отношении лежащих через Россию северных морских путей.

Недавние проблемы с блокированием Суэцкого канала опять всколыхнули интерес Запада к нашей северной морской дороге. Как и раньше, доставка грузов и плавание судов севером между Европой и странами Дальнего Востока остаются значительно экономичнее по сравнению с южным путём.

Запад рассматривает и ещё один фактор - растущую экономическую мощь Китая

Южный путь через Суэц находится в зоне контроля военно-морских сил США и НАТО, в то время как наша Арктика, следовательно и судоходство там, под надёжной и мощной охраной российской армии. Поэтому Запад уже давно требует от России признать Арктику зоной международной деятельности, а управление судоходством по Северному морскому пути передать какому-то там "международному комитету", то есть по сути США...

Что можно сказать, Россия в соответствии с международными законами установила в Арктике (как и везде) 12-мильную зону территориальных вод, вне которых свободное судоходство не возбраняется любым странам. А уж наш Северный морской путь (береговые службы обеспечения судоходства), это чисто наше.

Более того, проблема Запада состоит в том, что ни у кого в мире кроме России нет ледокольного флота, способного обеспечить судоходство через арктические льды.

Как известно, ледоколы проводят суда по Севморпути караванами

При этом в тяжёлых льдах ледоколам иногда приходится брать отстающие (застрявающие) во льду суда "на усы", то есть буксировать. А иначе они попросту не пробьются через сплошные ледяные поля.

У всех других стран нет ни возможности, ни опыта для осуществления подобной проводки

Кстати говоря, кроме ледокольного флота, у нас также все транспортные суда, работающие в ледовых регионах, конструктивно имеют усиленный ледовый класс УЛА (а как минимум Л1) согласно классификации Регистра СССР. И кроме ледоколов как таковых, проводимым судам на время прохождения Севморпути предоставляются капитаны ледовой проводки. Так что мы сами всё организовали и обеспечиваем, сами и пользоваться будем.

Все остальные, если пожелают, за отдельную плату могут воспользоваться нашими услугами. Или пусть плывут арктическим путём за пределами территориальных вод России. Всё честно и по закону.

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