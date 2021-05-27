Почему при социализме зарплаты ниже

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27 мая 2021, 15:59 Источник: olegmakarenko.ru

Мы знаем из опыта, что при капитализме зарплаты выше, чем при социализме. На нашей планете есть несколько экспериментальных регионов, в которых это правило было надёжно подтверждено практикой: ГДР и ФРГ, КНДР и Южная Корея, Эстония и Финляндия. Эстония и Финляндия в одной коробке, потому что их гимны положены на одну мелодию.

Во всех регионах, которые некогда были однородными, а потом поделились на капстрану и соцстрану, мы наблюдали одно и то же: капиталисты платили рабочим больше, причём больше в разы или даже в десятки раз. В капстране сантехник мог купить с одной зарплаты, допустим, 500 кг мяса, в социалистической — 30 кг.

Причина относительно высоких зарплат при капитализме - в механизме свободного рынка

Когда бизнесмен нанимает сотрудников, он конкурирует за рабочую силу с другими бизнесменами. Пока экономика растёт, растут и зарплаты, так как рабочих рук не хватает на все рабочие места, и работодатели вынуждены соревноваться друг с другом: и повышая зарплаты, и улучшая условия труда.

Когда начинается кризис, зарплаты не откатываются обратно, так как зарплаты относятся к категории так называемых «липких цен»: их легко поднять, но очень тяжело урезать. Сотрудники крайне неохотно соглашаются на понижение зарплат, поэтому предприниматели даже в объективно тяжёлых условиях стараются держать зарплаты на стабильном уровне.

Так как при капитализме фазы роста значительно длиннее, чем фазы кризисов. Получается примерно так: 10 лет зарплаты растут, потом 2 года стоят на месте, потом ещё 10 лет растут, потом ещё 2 года стоят на месте. Через несколько циклов зарплаты достигают уровней, выше которых не прыгнуть уже физически — предприниматели отдают сотрудникам максимум из того, что могут себе позволить, не вогнав фирму в убытки. Дальше быстрый рост зарплат останавливается — зарплаты растут или снижаются вместе с экономикой, так как рядовые сотрудники и так уже получают максимально возможную долю.

При социализме механизм свободного рынка не работает

Средства производства принадлежат государству, оно является монопольным работодателем. Выезд из страны запрещён, «тунеядство» запрещено. Каждый рабочий обязан работать на монополиста, при этом за ту зарплату, которую монополист сочтёт нужным установить.

Если монополист может позволить себе платить сотруднику 1000 монет, а на макароны с солью сотруднику достаточно 50 монет, зарплаты сотрудникам установят на уровне примерно в 100 монет. Не самый минимум, так как на минимальных отметках высока социальная напряжённость, но и не особо выше минимума.

«Зачем платить больше, если можно платить меньше?»

При капитализме в аналогичной ситуации работнику придётся отдать уже 700 из 1000, из которых, за вычетом налогов, работник получит 400-500 монет на руки. На практике разница будет ещё больше, так как монополист работает неэффективно, зачастую тратит на закупку неэффективного оборудования.

Ситуацию усугубляет и разница между магазинами

Капиталистические магазины конкурируют друг с другом, из-за чего им приходится предоставлять хороший сервис и держать низкие цены. Социалистические магазины могут расслабиться и лупить конские накрутки, и у граждан не будет иного выбора, кроме как покупать у монополиста.

Подведем итоги

При капитализме сила на стороне рабочих, так как капиталисты дерутся друг с другом за право нанять их на работу и за право продать им свои товары. Рабочие получают тот максимум, который тянет экономика.

При социализме сила на стороне государства. Государство является огромным монополистом, из-за чего рабочие вынуждены соглашаться на те зарплаты и на те цены, которые устанавливает монополист.

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