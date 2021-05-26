Авиаконструкторы «Сухого» придумали новый легкий истребитель

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26 мая 2021, 18:56 Источник: greenchelman-3.livejournal.com

Специалисты из компании «Сухой» работают над созданием однодвигательного истребителя пятого поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Согласно опубликованной агентством информации, в процессе разработки легкого истребителя будут использоваться технологии, освоенные при создании Су-57. В частности, речь идет о бортовой электронике, радиопоглощающем покрытии, вооружении и даже новейшем двигателе «изделия 30».

Также источник поведал о некоторых технических характеристиках нового боевого самолета. С его слов, однодвигательный истребитель будет весить не более 18 тонн, развивать максимальную скорость свыше 2 Махов, отличаться сверхманевренностью и укороченным взлетом.

Соотношение массы и тяги двигателя крылатой машины составит не менее единицы. При этом в качестве силовой установки на первых этапах испытаний может использоваться агрегат Ал-31ФН серии 3 и 4, ранее отработанный на зарубежных самолетах.

Что касается однодвигательной компоновки, такое решение для истребителя в России применяется впервые. Однако в мировой практике это не редкий случай. Например, одну силовую установку имеют истребители F-16 и F-35 (США), JAS-39 GRIPEN (Швеция) и J-10 (Китай).

Преимуществом такого подхода является снижение трудоемкости производства и более простое обслуживание крылатой машины. В то же время, однодвигательные истребители обладают меньшей «живучестью» и ограниченной боевой нагрузкой.

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