Почему столь спешная встреча Байдена с Путиным

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

26 мая 2021, 17:22 Источник: el-murid.livejournal.com

С учетом того, что за все время каденции Трампа состоялась всего одна полноценная встреча российского и американского президента, столь быстрое начало правления Байдена вызывает неподдельный энтузиазм у российской пропаганды, которая получила неоспоримое доказательство того, что США без России шагу ступить не могут.

Правда, Россия Байдена интересует очень опосредовано, и у встречи есть только одна ключевая для нынешней администрации США тема — это Китай.

Американцы готовятся к противостоянию с Китаем, причем противостоянию серьезному. Дело в том, что нынешний глава КНР Си Цзиньпин ориентирован на конкурирующие демократам-глобалистам мировые структуры. У него теперь есть свое «обнуление», позволяющее Си Цзиньпину остаться у власти и по истечению второго пятилетнего срока.

Та часть элиты Китая, которая ориентирована на глобалистов, постепенно отодвигается от властных рычагов КНР, а китайские корпорации, которых глобалисты рассматривают в качестве союзников, подвергаются существенному давлению со стороны властей Китая — та же история с главой «Алибабы» Джеком Ма, который рискнул сделать политическое заявление и подвергся жесткому прессингу.

Байден рассматривает Китай при Си Цзиньпине как естественного противника, и готовится к противостоянию с ним

Логично, что в таком случае он обязан ослабить позиции Китая и не допустить его союзничества (в любой форме) с кем бы то ни было. Россия рассматривается в США как угроза именно в плане своих потенциально вассальных отношений с Китаем.

Поэтому и столь спешная встреча Байдена с Путиным

Задачей Байдена является разрушение связки Пекин-Москва, и если для этого придется сделать какие-то послабления режиму Путина, он, безусловно, пойдет на это.

Позиция Кремля здесь объектна, фактически США и Китай пытаются разыграть российскую пешку в конфликте между собой. Стоит ли гордиться таким положением на доске, сказать трудно.

Байден должен будет создать систему гарантий, чтобы российский президент, оказался бы вынужден следовать договоренностям (если, конечно, они будут достигнуты). Учитывая тяжелейшее положение Кремля, вряд ли Байден предложит Путину какой-то широкий выбор возможностей. Мало того — в случае отказа Путина от договоренностей США могут резко усилить давление, тем более, что резервов для этого достаточно много, а самые жесткие санкционные меры вроде эмбарго на экспорт сырьевых товаров пока не вводились.

Дружить при этом Штатам с Кремлем совершенно необязательно

Точек соприкосновения интересов слишком мало. Главное — чтобы Кремль избавился от иллюзий игры на два фронта. Нужно понимать, что шкурные интересы российской знати — имущество, недвижимость, активы, дети — все они сосредоточены в основном на Западе, а не в Китае. И в этом смысле для Байдена степеней свободы в постановке условий для Кремля вполне достаточно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости