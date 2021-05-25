Всех нелегальных мигрантов грозятся выслать из Москвы до середины июня

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25 мая 2021, 18:17 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

В апреле-мае Киев вышел на первое место среди 830 российских и зарубежных городов, которые интересовались покупкой недвижимости в Москве. На киевлян пришлось более 6 % региональных запросов на покупку московской недвижимости. Следом за Киевом идет Санкт-Петербург с долей интересующихся в 3,8 %.

Среди кинувшихся скупать недвижимость в Москве 99 % выбирали жилье, еще 1 % сделок пришелся на коммерческую недвижимость. Эксперты добавили, что ипотеку иностранцам в России не дают, поскольку это слишком рискованно для банков.

"Тренд на беспроблемные сделки как для жителей Украины, так и других близких нам стран, сохранится. Это связано, например, с тем, что ежегодно в нашу страну приезжает более полумиллиона граждан Украины и они часто покупают здесь недвижимость. Внесение США в список недружественных стран пока не привело к появлению каких-то препон в плане сделок с недвижимостью", - заявили риелторы.

Всех нелегальных мигрантов из СНГ России грозится выслать из страны до середины июня

Об этом заявил заместитель главы МВД РФ Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. По словам Горового, граждане, которые незаконно пребывают на территории России, должны до 15 июня покинуть страну. По данным МВД, в РФ "задержались" 152 тысячи граждан Украины, 332 тысяч граждан Узбекистана, 247 тысяч - из Таджикистана.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - сказал Горовой.

Продлил сроки временного проживания мигрантов в России до 15 июня 2021 года российский президент связи с коронавирусом

В апреле МВД РФ в ультимативной форме потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать своих нелегальных мигрантов, которые находятся на территории России. В противном случае Москва угрожает принять меры вплоть до закрытия границ, если ее требования не будут выполнены.

Российские законы регламентируют пребывание в стране иностранных граждан, в том числе Украины

Украинец при въезде в Россию получает миграционную карту, которая гарантирует пребывание на территории РФ на протяжении 90 дней.

На протяжении 7 дней после въезда гражданин Украины обязан оформить регистрацию - по месту работы или пребывания. Это может быть как юридический адрес нежилого помещения, так и адрес дома\квартиры.

По истечении 3 месяцев украинец может один раз продлить срок пребывания еще на 90 дней без выезда за границу. Для этого нужно продлить свою регистрацию - по нынешнему или новому адресу.

По прошествии 180 дней украинец обязан уехать, а вернуться в Россию он сможет лишь через полгода.

Если гражданин Украины не планирует покидать РФ, он должен оформить какой-нибудь разрешительный документ. Самый простой из них - патент на работу. Он оформляется минимум на год (все это время можно быть в России) и продлевается неограниченное количество раз.

Правило нахождения в России украинцев в форме 180 через 180 дней также не касается украинцев, которые въехали в РФ по паспортам "ЛДНР", у кого есть разрешение на временное проживание (РВП), у кого есть вид на жительство (ВНЖ), а также подавшие документы на гражданство и ожидающие ответа МВД, высококвалифицированные специалисты (ВКС), беженцы, (официально оформившие статус) и студенты государственных вузов.

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