Никаких паяльников и утюгов - жив, здоров, сотрудничает со следствием в СИЗО №1

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25 мая 2021, 15:05 Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Британии призывают закрыть не только трубопровод "Северный Поток-2" (хотя он к Белоруссии вообще никакого отношения не имеет), но и трубопровод "Ямал-Европа" на том основании, что он проходит через территорию Белоруссии и Белоруссия получает деньги за транзит.

С учетом того, что через этот трубопровод идет газ в Германию, то конечно никто этот трубопровод не закроет (как впрочем и "Северный Поток-2", который немцы стараются завершить до выборов, дабы смена канцлера уже не смогла его остановить).

Данные требования лишний раз подчеркивают, что дело тут конечно не в Протасевиче и даже не в Лукашенко. Ситуацию в Белоруссии рассматривают исключительно через призму Холодной войны с Россией.

Тихановские, Латушко, Протасевичи и прочий человеческий мусор, тут лишь расходный материал, с помощью которого генеральных целей по смене неудобного режима достигнуть пока не удалось. Но это конечно не означает, что эти попытки прекратятся. Батька при помощи России выиграл сражение, но война продолжается...

Примечательно, что США на фоне истерии Британии, Польши и прибалтийских лимитрофов, занимают несколько иную позицию, заявляя, что у них нет доказательств причастности России к аресту Протасевича. Также о том, что пока не нельзя говорить о санкциях против Белоруссии. И это на фоне заморозки полетов белорусских авиакомпаний в Британию, заморозки инвестиционного пакета для Белоруссии в 3 млрд. долларов по линии ЕС, угроз персональных санкций от ЕС и т.п.

Причины такой позиции США понятны, они пока ведут консультации с РФ, причем не только по Белоруссии, но и по поводу возможных переговоров Путина и Байдена в июне этого года. Резкий клинч по белорусскому вопросу осложнит достижение договоренностей. По поводу сравнений ареста Протасевича и посадки самолета Моралеса,

Псаки фигурально заявила, что "Это другое"...

Россия на этом фоне ожидаемо поддержала Лукашенко, заявив, что все было сделано по закону и Белоруссия была в своем праве. Как уже ранее говорил Лавров, Батьку не бросят. В конце мая ему еще в Сочи к Путину ехать, где помимо этой истории, будут обсуждать дальнейшие перспективы интеграционных карт.

Истерика Запада объясняется тем, что Протасевич был посвящен в схемы подрывной деятельности против Белоруссии, что включало в себя связи с польской разведкой. Плюс не исключено, что и с разведками других государств, по которым перемещался Протасевич.

Стоит напомнить, что Протасевич в прошлом году покинул "Нехта" заявив, что он разочарован в методах. Однако он не покинул "сетку" и продолжил заниматься той же деятельностью. Перед арестом, например, он встречался с Тихановской в Афинах. Нельзя исключать, что его кураторы перекинули его на новый проект.

Теперь эта информация может оказаться в распоряжении КГБ Белоруссии: источники получения финансирования, структура медийной сетки, включая ее членов находящихся на территории Белоруссии, которые могут быть оперативно арестованы. Не исключено, что в ближайшие дни некоторые персонажи будут спешно покидать Белоруссию опасаясь того, что Протасевич наговорит в КГБ.

Безотносительно деталей ареста Протасевича, это мощнейший улов с точки зрения последующего информационного воздействия, который сейчас заранее пытаются купировать встречными криками о санкциях и "воздушном пиратстве".

Не "воздушное пиратство" их волнует, а то, что может поведать Протасевич...

Кстати, при нем был ноутбук и телефон, от которых он пытался избавиться в самолете - судя по всему неудачно. Все это может поставить под угрозу целый комплекс операций иностранных спецслужб против Белоруссии и может засветить как сотрудников спецслужб, так и различную агентуру, задействованную в операциях центров инфо-кибер-войны в Восточной Европе.

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