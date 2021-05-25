«Сам факт назначения уже является основанием для возбуждения дела»

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25 мая 2021, 12:57 Источник: www.ng.ru/blogs/zhest

Пензенский экс-губернатор Белозерцев находился в разработке ФСБ не меньше 9 месяцев. Об этом стало известно из материалов уголовного дела, рассматриваемого сейчас в Басманном суде Москвы. Почти год, это по официальным обнародованным данным, все разговоры чиновника, его окружения отслушивались оперативниками.

Именно из этих приватных бесед силовики и узнали о намерениях основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля передать госслужащему 20 миллионов.

Удивительно, как опытный аппаратчик Белозерцев, понимая все правила игры и наверняка осознавая, что за чиновниками его уровня перманентно присматривает «контора», допустил столь дерзкую неосторожность. А может просто был уверен в своей неприкосновенности? Вдруг он уже сотню раз так делал и всегда «прокатывало»?

Романтики очень удивляются, когда на того или иного политика «всплывает» «красная папка». Самые непосвященные даже предлагают заблаговременно блокировать назначение неблагонадежных граждан на высокие госпосты.

Не дожидаться 9 месяцев и многомиллионных откатов, а сразу лишать доверия и карьерных перспектив. Но постойте-постойте, а на чем же тогда будет зиждиться все властная вертикаль?

Откуда гниет рыба всем хорошо известно

Так и в менеджменте, подразумевающем распоряжение колоссальными материальными активами, не бывает, чтобы «бояре» как-то сами по себе «испортились», творили бесчинства, вопреки общей «политики партии». Все одним миром мазаны. А пресловутая круговая порука является гарантией управляемости низов верхами. Будешь вести себя хорошо – прикроют/ Обнаглеешь и оскалишься – пойдешь на этап...

В данной конструкции, безупречная репутация – некомпенсируемый минус

Так что верить в идеальных в политике столь же наивно, как упиваться идеями всеобщего равенства. Да и как любил повторять один мой товарищ, некогда занимавший очень высокий пост в одном из регионов:

«Сам факт назначения человека губернатором уже является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела»

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