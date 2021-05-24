Американцы собираются повесить глобальный налог на все страны мира

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24 мая 2021, 17:20 Источник: olegmakarenko.ru

Кажется, в США по-прежнему лелеют проект создания мирового правительства. Глава американского Минфина Джанет Йеллен официально предложила ввести глобальный (то есть, международный) минимальный налог на прибыль корпораций, на уровне не менее 15%.

Одновременно Минфин США хочет поднять внутриамериканский налог с 21% до 28%. Это должно слегка поправить глубоко дефицитный дырявый бюджет Соединённых Штатов. Вот только как американцы собираются заставить другие страны поднять налоги? Как будут наказывать нарушителей?

Комментарий профессора экономики Александра Скоробогатова:

В прошлом у людей обычно не было выбора, услугами какого государства пользоваться. Но современный прогресс обеспечил индивидам и организациям возможность «голосовать ногами», что пошатнуло монопольное положение государств в отношении их граждан. Так что теперь им приходится конкурировать между собой. Конкурировать, в том числе, по цене. Низкие налоги в Ирландии, на Кипре или даже у нас суть ни что иное как проявление ценовой конкуренции между государствами в целях переманивания граждан друг у друга.

Если посмотреть на эту ситуацию с колокольни государств как глобального целого, такого рода конкуренция им не особо выгодна, как невыгодна ценовая война продавцам на олигополистическом рынке.

Единственный выход – это образование картеля с целью установления общей цены

Это и предлагает сегодня сделать крупнейший продавец другим продавцам на глобальном рынке правопорядка. Здесь, правда, можно возразить. В мире насчитывается более двухсот государств – разве это можно назвать олигополией?

Двести фирм – конечно, многовато для этой рыночной структуры, но только в том случае, если речь идет о фирмах, условия которых позволяют им друг с другом конкурировать. В современном же мире таких государств не так уж много, что и позволяет относить соответствующий рынок к олигополии.

Интересно, кстати, что Джанет Йеллен, озвучившая идею мирового налога, сама является ученым-экономистом с множеством публикаций в престижных журналах, и можно не сомневаться в том, что эта идея как раз и была навеяна классической моделью олигополии из учебника микроэкономики, знакомой ей с юности.

Продавят ли американцы это предложение?

Шансы велики, потому что, государствам в целом это на руку. Оно невыгодно лишь нескольким мелким государствам, которым благодаря низким налогам удалось переманить в свою юрисдикцию непропорционально много граждан и бизнеса.

Даже если их не удастся переломить через колено прямо сейчас, согласование государствами друг с другом налоговых ставок – это лишь вопрос времени.

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