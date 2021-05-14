Ковидная конспирология, или простая капиталистическая логика

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

14 мая 2021, 15:42 Источник: wild-place.livejournal.com

Знакомый лет 50-ти, "переболел" недавно короновирусом - в бессимптомной форме. Жена болела. Но теперь вроде все в порядке. Живут дальше, тревожит их лишь одно - при выписке лечащий врач доверительно поведал супругам, что вирус COVID-19 отныне будет жить в их организме вечно. Причем есть вероятность, что в старости, при ослаблении общего иммунитета, эта дрянь может выйти наружу...

Я лично не особо поверил знакомому, когда он рассказал эту историю неделю назад. Может, перепутал что, понял не так... И вот недавно мировые СМИ опубликовали сенсационное подтверждение данной информации! Об в частности писал Journal of Clinical Medicine:

"Ученые Бенилюкса, сравнив жалобы 1837 больных, сделали вывод, что COVID-19 показывает признаки хронического заболевания. Специалисты отмечают, что симптомы могут проявится через несколько месяцев после "выздоровления". По мнению исследователей, больным, легко переносящим "Ковид" требуется больше внимания, чем им уделяется сейчас. В будущем такие больные из-за развивающихся осложнений могут создать огромную нагрузку на системы здравоохранения во всех странах".

Но почему израильские врачи знали это уже несколько месяцев и не спешили раскрывать тайну широкой публике?

Тут мы вступаем на скользкую дорожку конспирологии, но, что есть - то есть! Израиль сейчас - безоговорочный мировой лидер по уровню вакцинации населения от COVID-19. На сегодняшний день примерно 5500000 человек "укололись" вакциной Pfizer (более 60% израильтян), значительная часть из которых уже получила обе дозы!

Но здесь - интересы Израиля столкнулись с интересами других государств...

В мире идет тотальная война за право первыми получить избавление от эпидемии, власти множества стран требуют от американских производителей вакцин справедливого распределения их продукции!

После долгих и изнурительных личных переговоров с руководством Pfizer премьер-министра Нетаньяху (привившегося первым на камеру), новые миллионы вакцин от этой фирмы - уже по дороге на Землю Обетованную. В целом, Израиль заключил с ведущей фирмой-производителем вакцин договора на поставку десятков миллионов доз в течение двух последующих лет. И это при численности населения страны в 9 миллионов жителей...

Теперь становится понятным, почему была такая спешка...

С одной стороны, это желание в течение ближайших недель покончить с эпидемией в масштабе всей страны, чтобы вернуться к нормальной полноценной жизни. С другой стороны, в долгосрочной перспективе, руководство не хочет прийти к ситуации, когда миллионы бывших больных ковидом будут десятилетиями создавать запредельную нагрузку на экономику и систему здравоохранения, вследствие неизбежных рецидивов болезни...

Вот такая простая капиталистическая логика

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