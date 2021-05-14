МИД возрождает советские методы взаимодействия с «демократизаторами»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

14 мая 2021, 15:29 Источник: ruslanostashko.livejournal.com

Без пресс-секретаря и других сотрудников останется с 21 мая посольство США в Москве, откуда будут вынуждены отбыть за океан 10 дипломатов. Так выглядят ответные меры России на поведение звёздно-полосатых «партнёров». Причём похожие жёсткие действия наша страна предпринимала аж в 1986 году. То есть, команда Сергея Лаврова возрождает советские методы взаимодействия с «демократизаторами».

Долг платежом красен

В апреле, когда глава МИД России назвал политику США «тупой линией», многие наши сограждане требовали, чтобы словами дело не ограничивалось. И вот, пожалуйста, наше государство перестало цацкаться со светлоликими американцами.

И вот, из России высылают пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона объявила персоной "нон грата" в ответ на аналогичный шаг властей США.

На вопрос “Коммерсанта”, почему в чёрном списке оказалась пресс-секретарь посольства, источник в МИД РФ дал понять, что речь идёт о зеркальном ответе на действия США, которые уже более полугода не дают России заполнить вакантную позицию пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне:

«Они ведут себя крайне странно. Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причём без объяснения каких-либо причин. Речь идёт о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа».

То, что за океаном давно поехали кукухой от ощущения собственной исключительности – не новость. Однако стерпеть такие выходки может лишь второразрядное государство, не обладающее достоинством и геополитическим весом.

В ближайшее время в МИД, будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран. Такие ограничения Москва уже вводила в 1986 году, и тогда послу США приходилось самому возить себя на работу, а его супруге — обслуживать гостей на приёмах».

Какой удар по самолюбию нанесёт жене посла США необходимость лично раздавать печенье российским «борцам с режимом», которые регулярно являются в американскую дипмиссию, чтобы сделать «ку»? Да и сам посол вряд ли обрадуется необходимости управлять служебным автомобилем в условиях московской дорожной обстановки.

В общем, добро пожаловать в новую реальность, в которой, как сказал 9-го мая Владимир Путин, Россия снова защищает национальные интересы

Или между Вашингтоном и Москвой будут нормальные, прописанные в международных конвенциях дипломатические отношения, или – никаких. Пострадают ли от этого российские геополитические интересы? Нет, потому что США и так ведут откровенно враждебную политику, демонстрируя полную невменяемость. Везде, где Россия защищает свои геополитические интересы, она делает это вопреки желаниям США. И успешно добивается своего, как в Сирии, африканских государствах и Латинской Америке.

Так что если дипломатические отношения просто сойдут на нет, то так тому и быть. Всё равно там уже давно никакой дипломатией даже не пахнет, а за военной активностью НАТО внимательно следит наше Минобороны, вооружённое не имеющими западных аналогов смертоносными штуковинами.

Последовательно разрушая дипломатические отношения с Москвой, в Вашингтоне делают хуже лишь себе самим. Забывая, что в минувшем веке добились успехов в борьбе против СССР именно путём имитации диалога, тогда как откровенные угрозы и санкционное давление приводят к результатам, ожидаемо противоположным.

Посмотрим, каким новым шагом в рамках "тупой линии" отреагирует Вашингтон на возвращение в США десяти людей со светлыми лицами. Думаю, что реакцией будет очередная, ещё более фееричная глупость. Ведь американский истеблишмент сам загнал себя в ситуацию цугцванга, когда любой ход ухудшает ситуацию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости