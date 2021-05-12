"Всемирный потоп" ожидается к 2100 году

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12 мая 2021, 19:36 Источник: sigmund-rod.livejournal.com

Наиболее популярная теория утверждает, что это всё человек. Но есть куча людей, которые не хотят признавать решающую роль человека в этом. Как бы то ни было, уровень моря повышается в любом случае. Вот подоспели очередные подсчёты по изменению климата...

Одна из самых проблемных вещей — это поднятие уровня океана

Это самое поднятие началось ещё до индустриальной революции, на этом, собственно, и настаивают сторонники не-антропогенной теории. То есть, человек к глобальному потеплению отношения никакого не имеет. Типа Гренландия раньше была зеленой, потом случился Малый Ледниковый период, всё замёрзло. Потом он кончился, и всё оттаивает.

В общем, всё происходит по желанию Высших Сил, а человек тут просто мимо пробегал. На графике представлена реконструкция уровня океана начиная с концы XIX века.

Ну и что говорят предсказатели теперь?

В последнем выпуске журнала Nature две разные исследовательские группы представили новые расчеты, которые помогают обеспечить более глубокое понимание происходящих процессов. Исследовательская группа под руководством Роберта ДеКонто из Массачусетского университета в Амхерсте в США пришла к выводу, что если глобальное потепление не превысит 2 градусов (это то, что пытаются достигнуть Парижским соглашением), то таяние Антарктиды в XXI веке останется на том же уровне, что и сегодня. В этом случае повышение уровня океана ограничится 8 см к 2100 году, при потеплении на 1,5 градуса, и 9 см при потеплении на 2 градуса.

Если же глобальное потепление составит 3 градуса, произойдет резкое ускорение таяния льда в Антарктиде, в основном из-за таяния ледника Туэйтса («Ледник судного дня»), что приведет к повышению уровня моря на 0,5 см в год. По самому пессимистическому предсказанию нас ждет повышение уроня океана на 42 см!

Другая группа, возглавляемая Тэмсин Эдвардс из Королевского колледжа Лондона, считает, что если будет достигнута оптимистическая цель в 1,5 градуса, повышение уровня моря из-за таяния льда на суше, скорее всего, будет ограничено 13 см.

Короче, "конец света"...

Возможно, быстрый переход на электромобили поможет решить эту проблему...

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