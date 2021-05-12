В американских школах отменяют «белую математику»

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12 мая 2021, 18:08 Источник: taransv.livejournal.com

Безжалостный каток политкорректности катится по США. Уже попало немало научных дисциплин, от юриспруденции до биологии. Теперь очередь дошла и до математики!

Математику взять и отменить!

Так управление школьного округа Сиэтла предписало отныне объяснять учащимся алгебру и геометрию в рамках «курса этнических исследований».

Математика изобличена как расистская наука, к которой необходим строгий подход, исключающий неверное понимание. Так дисциплина, оперирующая строгими абстракциями, попала в число расистских теорий.

До этого, В одной из школ Нью-Йорка перестали называть законы Ньютона по имени их создателя из-за цвета его кожи. Так в учебном заведении борются с расизмом и превосходством белой расы.

Профессор Университета Иллинойса Рочель Гутьеррес опубликовала статью с названием «Вспомогательные материалы для академической практики преподавания математики». В ней она указывала на недопустимость старомодного подхода преподавания этой дисциплины.

«На многих уровнях математика сама по себе проявляется как прерогатива белых. Те, кому ставится в заслугу развитие математики, кто способен к математике и кто рассматривается как часть математического сообщества, как правило, считаются белыми», — негодовала профессор.

По официальной статистике, в прошлом году в школьном округе Сиэтла лишь 72,9% «цветных» учащихся сумели завершить среднее образование, у белых результат — 87,9.

А еще в США беда!

Во всех пол-сотни штатах сумели отыскать лишь одного математика-трансгендера, что явно никуда не годится!

Так что, борьба за увеличение числа трансгендерных, полиаморных и небинарносексуальных математиков станет следующим трендом борьбы за равные права в американском академическом сообществе.

Собственно говоря, в США учить собираются чему угодно, но не формулам и уравнениям.

Впрочем, пределов совершенству в борьбе за равные права в математической науке, похоже, нет...

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