Население Китая за 10 лет увеличилось на «пол-России»

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11 мая 2021, 17:30 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Основные данные Шестой национальной переписи: Национальное население. Население страны составляло 1 411 780 000 человек, увеличившись на 72,06 миллиона человек по сравнению с населением 1339,72 миллиона человек в 2010 году , увеличившись на 5,38 процента.

1. Среднегодовые темпы роста составили 0,53%, что ниже на 0,04 процентных пункта по сравнению со среднегодовыми темпами роста в 0,57% с 2000 по 2010 год. Данные показали, что население Китая сохраняло умеренную динамику роста в последнее десятилетие.

2. Население по типам домохозяйств. В стране насчитывалось 494,16 миллиона семейных домохозяйств с 1 292,81 миллиона человек и 28,53 миллиона коллективных домохозяйств с 118,97 миллиона человек. Средний размер семейного домохозяйства составлял 2,62 человека, или на 0,48 человека меньше, чем 3,10 человека в 2010 году. Семейные домохозяйства продолжали сокращаться из-за увеличения мобильности населения и того факта, что молодые люди после брака жили отдельно от родителей в улучшенных жилищных условиях.

3. Население по регионам. Население восточного региона составляло 39,93% от общей численности, в центральных районах - 25,83%, в западном регионе - 27,12% и на северо-востоке Китая - 6,98%. По сравнению с данными за 2010 год, доля населения в восточном регионе увеличилась на 2,15 пункта, в центральных районах уменьшилась на 0,79 пункта, в западном регионе увеличилась на 0,22 пункта, а в северо-восточном Китае уменьшилась на 1,20 процентных пункта. Далее население концентрировалось в экономически развитых регионах и городских кластерах.

4. Половой состав. Из населения страны 723,34 миллиона, или 51,24 % составляли мужчины, а 688,44 миллиона, или 48,76% - женщины. Соотношение полов при рождении составило 111,3, что на 6,8 меньше, чем в 2010 году.

5. Возрастной состав. В возрастной группе от 0 до 14 лет было 253,38 миллиона человек, что составляет 17,95%; 894,38 миллиона человек в возрастной группе от 15 до 59 лет, что составляет 63,35%; и 264,02 миллиона человек в возрастной группе 60 лет и старше, что составляет 18,70%. Доля детей снова выросла, что доказывает, что корректировка политики Китая в области рождаемости дала положительные результаты.

6. Уровень образования. 218,36 миллиона человек имеют высшее образование. Уровень неграмотности снизился с 4,08% до 2,67%. Постоянное повышение уровня образования продемонстрировало достижения в продвижении высшего образования, искоренении неграмотности среди молодежи и среднего возраста и повышении качества населения благодаря упорным усилиям за последние десять лет.

7. Городское и сельское население. В городских районах проживало 901,99 миллиона человек, что составляло 63,89%; 509,79 миллиона человек проживают в сельской местности, что составляет 36,11%. По сравнению с 2010 годом городское население увеличилось на 236,42 миллиона человек, а сельское население уменьшилось на 164,36 миллиона человек. Доля городского населения увеличилась на 14,21%.

8. Перемещающееся население. Количество населения, проживающего в местах, отличных от места регистрации домохозяйств, достигло 492,76 миллиона человек. В частности, население, которое проживало в местах, отличных от места их регистрации домохозяйства, но все еще в том же городе, составляло 116,94 миллиона, а перемещающееся население - 375,82 миллиона. Продолжающееся экономическое и социальное развитие Китая способствовало миграции и мобильности населения, тенденции которой становятся все более очевидными.

9. Население этнических групп. Население этнической группы хань составляло 1 286,31 миллиона человек, что составляет 91,11%; этнических меньшинств - 125,47 миллиона, что составляет 8,89%. По сравнению с 2010 годом, население этнической группы хань выросло на 4,93%, этнических меньшинств - на 10,26%, а доля этнических меньшинств увеличилась на 0,40 процентных пункта. Неуклонный рост численности этнических групп полностью отражал всестороннее развитие и прогресс всех этнических групп под руководством Коммунистической партии Китая.

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