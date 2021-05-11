Генералы «вылечат Францию сильнодействующими средствами»

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11 мая 2021, 17:00 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Во Франции 20 офицеров-отставников, среди которых и генералы, опубликовали открытое письмо, в котором предупреждают об опасности «распада Франции» и намекают, что «не останутся к этому равнодушными» и намерены поддержать политиков, готовых «вылечить страну сильнодействующими средствами».

Сегодня, если верить французским СМИ, к ним присоединились и действующие офицеры. И в этом не просто «что-то новенькое», а серьезная угроза безопасности.

Письмо генералов в конце апреля было опубликовано в газете Valeurs Actuelles, находящейся на крайне правом фланге французской прессы.

Авторы письма обличают издержки «антирасизма», имеющего якобы целью одно - вызвать «ненависть между сообществами».

«Эти фанатики хотят расовой войны. Они презирают нашу страну, ее традиции, ее культуру»,— пишут они о своих идеологических противниках.

Свидетельством этого они считают появление территорий, открыто не желающих жить по французским законам. Намекают на мигрантов-мусульман, в которых видят угрозу для безопасности и европейской культуры.

В этом анализе ситуации нет ничего нового. Новое - в прямой угрозе вмешательства «активных товарищей», то есть силового вмешательства, военного путча.

10 мая, в той же газете опубликовано новое письмо уже действующих военных в поддержку отставных генералов и их позиции.

Авторы обращения считают, что в стране «тлеет гражданская война». «Действуйте, дамы и господа ... Речь идет о выживании нашей и вашей страны», — пишут они.

Такого в Европе, где институты демократии неплохо работают, давно не было. Сама возможность вмешательства военных в политику вне выборного процесса, да ещё и на стороне националистов, создаёт неуместные настроения: во-первых, атмосферу страха, во-вторых, мобилизует радикализированную часть населения.

В мае 2022 года во Франции пройдут выборы президента. И вот, в риторике правых появляется угроза вмешательства военных на стороне ультраправых. В частности, Марин Ле Пен и её партии «Национальный фронт».

8-9 мая весь мир отмечал 76-летие освобождения от нацизма и фашизма…

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