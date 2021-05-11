В казанской гимназии произошла стрельба, есть погибшие

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11 мая 2021, 12:21 Источник: varlamov.ru

В казанской гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. По предварительным данным, огонь открыли два человека, одного из них уже задержали.

По данным из разных источников, задержанный — 19-летний Ильназ Галявиев (по другой информации, задержанному 17 лет). По предварительным данным, Галявиев учился в этой гимназии.

Канал BAZA сообщает, что жертвами стрельбы стали семь восьмиклассников и одна учительница, еще десять человек пострадали. Источник «Интерфакса» также сообщает о девяти погибших, официального подтверждения этой информации пока нет.

В областном центре медицины катастроф сообщили, что после стрельбы в школе госпитализированы 12 детей и один взрослый

В мэрии Казани сообщили, что часть детей эвакуировали из школы в соседний детский сад. По данным «Татмедиа» и «Интерфакса», силовики заблокировали второго нападавшего на четвертом этаже, проводится задержание.

Источник ТАСС утверждает, что один из нападавших может удерживать несколько заложников. Об этом также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

«Что же он наделал? Он же учился четвертый год в техникуме!»,— поражён отец напавшего на 175 гимназию в Казани Ильназа Галявиева Ринат Нурхаматович. Сейчас он едет домой по просьбе прокуратуры, сказал он «Открытым медиа».

Ранее стало известно, что в квартире на улице Туганлык, где находилась мать нападавшего, произошел взрыв. При задержании Галявиев сообщил, что заложил там бомбу. Отец Ильназа не знает, жива ли она, они сегодня собирались увидеться, но созвониться не успели.

«Открытые Медиа»

11 мая, 11:04. Источник РИА «Новости» в экстренных службах сообщил, что число погибших выросло до 11. Двое школьников, по данным агентства, разбились насмерть, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

Источник ТАСС в министерстве просвещения сообщает о 32 пострадавших, всех госпитализируют. Всего в момент происшествия в школе находились 714 детей и около 70 сотрудников, включая 52 педагогов.

11 мая, 11:13. Глава Татарстана подтвердил, что одному из нападавших 19 лет. По словам Минниханова, на стрелка официально зарегистрировано оружие.

Ильназ Галявиев закончил гимназию 175 четыре года назад. Сейчас он учится в колледже, на айтишника.

По словам отца, Ильназ был не религиозен. Никаких плохих мыслей или настроений не высказывал и не показывал.

В Казани введен режим контртеррористической операции, сообщили в МВД

Источник «Интерфакса» сообщает, что второй стрелок «нейтрализован» силовиками на четвертом этаже. Источник РИА «Новости» сообщает, что второй нападавший «ликвидирован». Официального подтверждения этой информации пока нет.

Восьмиклассник из казанской гимназии № 175 рассказал «Волга. МБХ медиа» о сегодняшнем нападении:

«Все произошло около 9:30, у нас был второй урок. Наш класс поделили на две группы по несколько человек — сначала у нас был информатика, затем немецкий, а у второй — наоборот.

Во время урока мы услышали стрельбу и крики детей. Нам по громкоговорителям велели закрыться в кабинете и ждать помощи. Мы спрятались под парты, слышали выстрелы. Один будто был очень близко от нас, громкий. Слышали, как кто-то ломился в дверь.

После пришли пожарные и вывели нас во двор школы через аварийный выход. Мы выходили в числе последних, во дворе стояло много людей. Пока шли, видели, что в школе все разбито».

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