Рост цен будет считаться, как «фейк с последствиями»

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10 марта 2021, 12:20 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Не названного не существует. Пока предмету или явлению не придумано имя, мы его и не замечаем. Из такого посыла исходили некоторые философы. Например, Рене Декарт в XVII веке. Из похожих позиций, извините за выражение, «солипсизма» исходят и некоторые наши современники из Госдумы. Мыслители! Гиганты!..

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Стало известно об инициативе депутата Госдумы Анатолия Выборного, который разработал законопроект об уголовной ответственности за распространение ложной информации о повышении цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Он категоричен: соврал, к примеру, гражданин о повышении цен – заплати штраф от 200 тыс. до 800 тыс. руб. или посиди в тюрьме сроком до 3 лет и подумай.

Заботу депутата понять можно

Народ же как дитя – сам ничего не видит и волнуется, когда ему сообщают, что базовые продукты (хлеб, молоко, мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т. д.) дорожают. А на волне паники достаёт кубышки из под подушек и мчится в магазины скупать всё под чистую. И тем самым наш неразумный народ инфляцию, понимаешь, разгоняет, которая сама и не думала шевелиться.

Разве цены могут начать расти, если им дали прямое распоряжение «стоять, бояться»?

Кто они такие, чтобы властей не слушаться! Иными словами, любая информация о росте цен, кроме данных Росстата, с точки зрения г-на Выборного, фейк. Так что, если не хочется платить штрафы или садиться за решетку, лучше помалкивать об удорожании всего и вся. А всякие законы рынка – так это самые что ни на есть пособники мировой закулисы и фейкогенераторов.

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Беда в том, что «накормить телевизором» можно не всех ...

И когда голову прячешь в песок, самые беззащитные части тела вопиюще небезопасно торчат наружу. Пока можно говорить правду без риска получить уголовную судимость, скажу: цены на продукты растут! Они растут и в России, и даже в загнивающей Европе. Это данность и последствия коронавируса. По субъективным ощущениям, всё подорожало с прошлого года процентов на 20-30. И в России, и на Западе. И рискну вступить в неравный спор с Рене Декартом и Анатолием Выборным, дорожает всё независимо от того, говорим мы об этом публично или нет. И людям это удорожание дано, скажем так, в ощущениях. Карманом чувствуют и тем, что остается снаружи, когда голову прячут в песок.

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Говорят, нет слишком больших цен, есть слишком маленькие для этих цен доходы. Пожалуй, депутатам стоило бы заботиться о доходах граждан.

Цены отрегулируют рынок и антимонопольные службы...