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9 марта 2021, 17:37 Источник: mi3ch.livejournal.com

Именно для мужчин и под мужчин писалось налоговое законодательство, разрабатывались ремни безопасности в автомобилях, строились уборные. Более того, долгое время мужчины придумывали мир для женщин — от профессий до средств интимной гигиены.

В своей книге «Невидимые женщины: почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных» Кэролайн Криадо Перес собрала внушительный объем конкретных примеров неравенства в самых разных областях и показала, что мир больше не универсален и не должен таким быть.

Все началось с анекдота...

В 2011 году власти шведского города Карлскуга, увлекшись гендерной идеей, решили перестроить всю свою политику исходя из равенства полов. В процессе жесткого пересмотра всех сфер городского хозяйства один из отцов города неосторожно пошутил, что уж куда-куда, а в уборку снега сторонники гендерного подхода точно не сунутся. К несчастью, эта шутка как раз и заставила ревнителей гендерного равенства задуматься:

А действительно ли уборка не ущемляет права женщин?

В то время в Карлскуге, как и в других городах Швеции, снег убирали сначала на крупных магистралях, а потом на тротуарах и велодорожках. Но такая последовательность по-разному сказывалась на мужчинах и женщинах, потому что мужчины и женщины передвигаются по городу по-разному.

У нас нет полных гендерных данных по всем странам, но даже имеющиеся цифры недвусмысленно указывают на то, что женщины чаще мужчин ходят пешком и пользуются общественным транспортом. Во Франции две трети пассажиров общественного транспорта — женщины. В США в Филадельфии и Чикаго доля женщин в общем количестве пассажиров составляет соответственно 64% и 62%. Соответственно, мужчины во всем мире чаще передвигаются на личном автотранспорте, и если в семье есть автомобиль, им чаще пользуется мужчина, — даже в таком феминистском раю, как Швеция.

Гендерные различия обнаруживаются не только в выборе транспортных средств, но и в маршрутах. Мужской маршрут довольно прост: утром — на работу, в город, вечером — домой, за город. Женский маршрут сложнее. Во всем мире женщины выполняют 75% неоплачиваемой работы по дому, и это сказывается на их транспортных потребностях. По дороге на работу женщины обычно отвозят детей в школу, днем иногда сопровождают пожилых родственников к врачу, а вечером, по пути с работы, закупают продукты. Образуется так называемая цепочка передвижений — составной маршрут, включающий несколько отдельных походов и поездок. Составные маршруты характерны для женщин во всем мире.

В Лондоне женщины отвозят детей в школу в три раза чаще, чем мужчины. Они на 25% чаще передвигаются по составным маршрутам, а в семьях, где есть хотя бы один ребенок старше девяти лет, — на 39% чаще.

Различия между мужской и женской цепочками передвижений наблюдаются во всех европейских странах

В семьях с двумя работающими родителями женщины вдвое чаще мужчин отвозят детей в школу по пути на работу и забирают их из школы, возвращаясь домой. Эта тенденция еще более наглядно проявляется в семьях с маленькими детьми. Если в семье есть ребенок младше 5 лет, количество передвижений работающей женщины возрастает на 54%, а работающего мужчины — только на 19%.

Но вернемся в Карлскугу. Из-за всех этих различий график уборки снега, на первый взгляд, гендерно нейтральный, оказался вовсе не нейтральным. Поэтому городской совет изменил порядок уборки таким образом, чтобы он учитывал в первую очередь потребности пешеходов и пассажиров общественного транспорта, тем более что это, как выяснилось, не потребовало дополнительных расходов, да и ехать в автомобиле по заснеженной дороге все-таки легче, чем пробираться сквозь сугробы, толкая перед собой детскую коляску (или инвалидное кресло, или велосипед).

Более того, отцы города вскоре убедились, что новый порядок уборки снега даже позволяет сократить расходы

На севере Швеции с 1985 г. ведется сбор статистки обращений в лечебные учреждения в связи с травмами. Большую часть пострадавших всегда составляли пешеходы, в условиях гололеда и снегопада получавшие в три раза больше травм, чем автомобилисты. На них приходилось более половины обращений в лечебные учреждения с травмами, так или иначе связанными с ДТП. При этом большинство пострадавших пешеходов составляли женщины. Анализ статистики травматизма пешеходов в шведском городе Умео показал, что 75% таких обращений приходилось на зимние месяцы. Доля женщин в общем количестве получивших травмы «самостоятельно» (то есть без участия других лиц), составляла 69%. Две трети пешеходов получали травмы в результате падения на тротуаре, покрытом льдом или снегом, причем 48% травм были средней тяжести или тяжелыми (чаще всего случались переломы и вывихи).

Помимо всего прочего, женщины, как правило, получали более серьезные травмы, чем мужчины