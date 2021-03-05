Минфин ежедневно тратит на покупку валюты 6,7 миллиардов

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5 марта 2021, 13:38 Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Минфин РФ с 5 марта по 6 апреля 2021 года направляет на покупку валюты 148,1 млрд руб., по 6,7 млрд руб. ежедневно, говорится в сообщении министерства. Новость может оказать умеренно негативное влияние на рубль. Месячные объемы покупки валюты достигли максимумов с февраля 2020 года.

В бюджет России 2021 года заложена цена отсечения нефти 43,3 долл. за баррель

Доходы от продажи нефти выше этой стоимости направляются в резервный Фонд национального благосостояния. По оценке ИАЦ «Альпари», таргет ( ценовая стабилизация) по Brent в 60-70 долл. выполнен. И вполне возможно, что мир находится в начале нового сырьевого суперцикла, то есть через пару лет цены на черное золото превысят 100 долл. за баррель.

Мое мнение, что политика российских монетарных властей и Кремля в целом выглядит крайне нелогичной. С одной стороны, доллар – это ядовитый актив, США – мировой пират, и Россия старается максимально отказаться от доллара во внешней торговле. А с другой – покупка валюты в рамках бюджетного правила. Необходимости в этом, в принципе, нет.

Международные резервы составляют 586 млрд долларов

На мой взгляд, бюджетное правило стоит отменить – если само Министерство финансов России не доверяет рублю, как можно требовать, чтобы рублю доверяли иностранные и российские инвесторы, а также рядовые россияне и граждане стран СНГ...

Необходимо преодолеть лобби экспортеров и перейти к политике сильного рубля

Это автоматически снимет проблемы инфляции. Сделает доступным качественные импортные товары, технологии и зарубежный отдых. Кроме отмены бюджетного правила эта политика подразумевает повышение ключевой ставки Банка России с нынешних 4,25% до 4,75% к концу года, с таргетом по ключевой ставке в 6-7%.

Дополнительные доходы бюджета вместо покупки валюты, на мой взгляд, стоит отправлять на пенсии. Перед парламентскими выборами это будет очень сильный ход для партии власти. Есть и экономический эффект – пенсионеры люди не богатые, потратят деньги на российские товары и поддержат тем самым экономику.