NASA назвала самый серьезный инцидент в космосе за последние пять лет

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4 марта 2021, 18:53 Источник: zavodfoto.livejournal.com

Взрыв в космосе бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в мае 2020 года стал самым серьёзным инцидентом. В результате него на высотах от 100 до 6000 км образовалось аж 325 обломков. Из них в космосе осталось 309.

Взорвавшийся бак располагался на орбите с минимальной высотой 427 км и максимальной - 3629 км. Он отделился в космосе от спутника после того, как закончилось топливо. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории «Спектр-Р».

Напомним, 10 мая 2020 года, 18 эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила миру, что топливный бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космическом пространстве. Разрушение произошло 8 мая 2020 года примерно с 8:00 до 9:00 ДМВ (декретное московское время) над акваторией Индийского океана. При этом было добавлено, что обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.

Позднее в Роскосмосе подтвердили факт разрушения на орбите баков разгонного блока. Чуть позже, в июле США насчитала на орбите 175 обломков от взрыва бака. Кстати, в апреле 2019 года представитель ЦНИИМАШ Юрий Колюка сообщил, что всего на орбите было зафиксировано с 1961 года, когда произошло первое подобное событие, около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки). По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами. Так, что смело можно сказать не только мы в космосе гадим...

Для справки:

NASA (National Aeronautics and Space Administration) или на наш лад Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства – это ведомство, относящееся к федеральному правительству и подчиняющееся непосредственно Президенту США. Организация осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики. Оно было создано 29 июля 1958 года путём реорганизации Национального консультативного комитета по воздухоплаванию (National Advisory Committee for Aeronautics, сокр. NACA) в рамках «космической гонки» после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году.