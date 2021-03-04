Ушла ли Россия за 160 лет от сословного деления общества

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4 марта 2021, 15:27 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Говаривали с сомнением сотрудники, которых один знакомый бизнесмен порой выдергивал на работу по выходным. Не знаю, как обстоят дела в его бизнесе сейчас, но ещё год-два назад текучки кадров у него не было: сотрудники понимали, что в чем-то они те же крепостные...

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3 марта 1861г. Александр II подписал манифест об отмене крепостного права и положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости

Крестьяне становились лично свободными и получали гражданские права, но вся земля оставалась за помещиками. Свой надел крестьянам предлагалось выкупить с помощью государственных кредитов. В общем-то этот манифест, а также предшествующая ему Крымская война, положили начало большим изменениям, которые в конце концов привели к революции… Но сейчас не об истории и сломах системы.

160-летие наталкивает на размышления...

Так ли уж неправ упомянутый бизнесмен? Отменили ли, действительно, «крепостное право» в России? Глядя из столицы, сразу и не скажешь. Москва сегодня – это без преувеличения мировая столица, которой даже Париж, Берлин и Рим во многом уступают. Современность прет из всех щелей.

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Но за МКАДом жизнь другая. Кем являются, к примеру, жители моно-городов, которым приходится работать на единственном в городе предприятии? Или те, кто в начале перестройки или в первые годы «свободной России» уехали на Север за «длинным рублем»? Их квартиры там стоят копейки и даже если их продать, то купить жильё на «большой», как они говорят, земле на эти деньги нереально. Кто все эти миллионы россиян, которые практически не имеют возможности уехать из своей глубинки и буквально «вшиты» в местный ландшафт? И это городские жители…

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А крестьяне или фермеры...

Появилась ли у них реальная собственность на землю? Могут ли они сейчас позволить себе владеть большими участками, обрабатывать всю эту землю и получать прибыль, не влезая в кредиты с конскими размерами процентов? Помогает ли им государство так, как помогают европейским фермерам их правительства?

Или сельское хозяйство – удел крупных агрохолдингов...

Ушла ли Россия за эти 160 лет или хотя бы за последние 104 года от сословного деления общества? Или прав социолог Симон Кордонский, говоря, что классовое общество в нашей стране так и не возникло и до сих пор процветает сословное? Ведь сословия, в отличии от классов, формируются не в условиях конкуренции на рынках труда, товаров, услуг, идей, а создается государством, по разным основаниям, в основном для нейтрализации угроз.

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И не потому ли две, казалось бы, абсолютно идентичные фразы – «закон один для всех» и «перед законом все равны» – у нас по факту противоречат друг другу?

Отменено ли в России крепостное право?