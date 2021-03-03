От черных учеников требовать правильного ответа по математике - это жестоко

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3 марта 2021, 17:42 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Департамент образования этого штата проводит тренинг по «этноматематике». Одна из целей «этноматематики» состоит в творческой трактовке математики во избежание антирасистского преподавания предмета.

Дело в том, что в истории этой точной науки очень непросто найти чернокожих ученых, особенно среди отцов-основателей. Архимед, Евклид и Декарт, как известно, не были неграми.

Штаты продолжают радовать великолепными новостями

И ведь это не прикол с сайта фейковых новостей, и не кривой перевод или игра словами, что тренинг направлен на умение найти подход к ученикам. Нет. Реальность переплюнула любые фантазии...

Что-то не так с этим миром

По мнению чиновников необходимость тренинга вызвана превосходством белых в стремлении найти правильные ответы в точной науке. Либералы считают, что научные и математические таланты распределяются между расами неравномерно: азиаты показывают лучшие результаты в этих областях, а черные - ниже среднего. Следовательно, уместно дискриминировать азиатов и снижать стандарты для чернокожих, например, не настаивать на правильном ответе на математическую задачу. А так же не требовать "правильного ответа", а обосновать другие альтернативные ответы, интерепретируя условия задачи, «придумывать как минимум два ответа на задачу».

Штат Орегон не первый, кто решил практиковать «этноматематику». В Северная Каролине собираются вообще отказаться от стандартного экзамена по математике для получения лицензии учителями. Это решение пришло после того, как экзамен не смогли сдать тысячи преподавателей.

P.S.

Представим такую картину: Приходишь в магазин, на кассе негр пробивает тебе два йогурта по 2 доллара каждый и даёт сдачу с 10 долларов - 3 бакса... На вопрос: WTF?!("что за фигня"?) Кассир отвечает: «Я негр - я так вижу и считаю. Математика не объективна. Мне так можно...»

Придут черные инженеры, изучившие альтернативную математику, и работодатель никуда не денется, будет платить им, и платить больше, чем белым, иначе он (руководитель) поганый расист, унижающий и дискриминирующий черных.

А все началось с "устранения гендерного неравенства". Затем это перекинулось на расовую дискриминацию и снос памятников южанам. Даже Колумбу досталось. И вот теперь взялись за точные науки, скоро откроется охота на геометрию, физику и химию.

Жаль, не существует Нобелевской премии по математике, иначе бы там точно ввели бы квоты для чёрных - процентов этак пятьдесят...