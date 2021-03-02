«Северный поток-2»: укладывают почти по километру в сутки

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2 марта 2021, 14:35 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

В Балтийском море установилась благоприятная погода, и трубоукладочная баржа «Фортуна» вышла на укладку почти одного километра «Северного потока — 2» в сутки. В датских водах судну осталось достроить 40 километров газопровода.

По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладочная баржа «Фортуна» резко набрала скорость укладки после того, как в южной части Балтийского моря установилась благоприятная погода. Вторые сутки судно строит по 925 метров — одна морская миля за два дня.

Шведский институт гидрологии и метеорологии (SMHI) сообщает, что в ближайшую неделю в южной Балтике сохранится комфортная погода: скорость ветра составит 9−12 метров в секунду, а волнение моря не превысит 3 баллов.

Для «Фортуны», которая достраивает газопровод с помощью якорной системы позиционирования, погода имеет большое значение. Сейчас баржу обслуживают четыре судна снабжения. Одно из них, «Мурман», осуществляет подводный мониторинг укладки газопровода. К месту работ из порта Мукран, который является базой проекта в Германии, также следует «Балтийский исследователь». Часть судов снабжения занимается подвозом труб.

«Фортуна» возобновила строительство 6 февраля, но с учетом простоя из-за штормов и необходимости переставлять якоря потеряла более десяти дней. Всего трубоукладочная баржа достроила 9 км своей нитки «Северного потока — 2». Еще ей предстоит уложить 40 км в датских водах и 13,9 км в немецких.

Датское морское ведомство указало в обновлении предупреждения морякам, что работы на газопроводе в Дании планируется завершить в конце апреля. Оператор проекта Nord Stream 2 AG предоставлял Датскому энергетическому агентству обновленный план работ, по которому в датских водах работы по нитке «Фортуны» завершат до конца мая, а в Германии — до конца июня. В «Газпроме» говорили о том, что рассчитывают на конец апреля.

Нитку газопровода с самых протяженным недостроенным участком в 80 км будет, очевидно, достраивать трубоукладчик «Академик Черский». Он находится в порту Висмар, и сообщил сегодня по АИС, что к 5 марта планирует выйти на морские работы. Судно может выйти как на вторую нитку газопровода, так и ускорить достройку первой, встав с немецкой стороны на строительство газопровода. Для этого, правда, необходимо, чтобы немецкий регулятор BSH разобрался с апелляциями двух экологических организаций, которые пытаются оспорить выдачу разрешения на достройку участка в немецкой экономической зоне Балтийского моря.