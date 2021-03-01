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1 марта 2021, 14:46 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

В Штатах и Евросоюзе боятся русских хакеров. То сомнительную переписку какого-нибудь политика вскроют, то общественное мнение перенастроют, то в выборы вмешаются так, что вся западная демократия начинает по швам трещать. Но за минувшие выходные случилось по меньшей мере два эпизода, которые заставляют задуматься: то ли умелые хакеры, которые вмешиваются в политику есть всё же не только у нас, то ли наши айтишники начали лупить по своим.

В минувшую субботу о взломе своего аккаунта в американской социальной сети Facebook заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. В воскресенье другой единоросс, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о взломе своего аккаунта в американской сети Twitter.

В выборе целей для хакерских атак наблюдается некая ирония: депутаты от партии власти - патриоты по определению и должности - для общения с избирателями почему-то выбрали не суверенные и патриотически выдержанные «Одноклассники» и «ВКонтакте», а богопротивные американские соцсети. Даже тот депутат, что за информполитику в ответе. В итоге вражьи сети были взломаны.

Хакеры не вымогали деньги и не рассылали «письма счастья» с просьбой к подписчикам «закинуть деньги на мобилу». Они, прикрывая свои недобрые намерения чужими мандатами, писали злобные комментарии и посты от имени «народных трибунов».

Неверов уже заявил, что подумывает «пересмотреть формат своего пребывания в соцсетях». А Хинштейн, наученный горьким опытом, порекомендовал всем «почаще менять пароли».

Любопытно, что обе американские сети до сих пор не исполнили закон, придуманный и принятый «Единой Россией», предусматривающий перенос баз данных российских пользователей в Россию. То есть, данные взломанных профилей Неверова и Хинштейна физически находились в европейских и американских data-центрах.

Как считаете, а не следует ли депутатам, министрам, губернаторам и прочим «слугам народа» подать пример россиянам и отказаться от пользования иностранными сервисами? А заодно и всеми этими айфонами с гэлэкси? И патриотично, и суверенно, и если уж взломают, то хотя бы свои... Так, глядишь, и качество отечественных гаджетов подтянется, и сервисы подрастут, а может и качество законов улучшится - ведь пока у нас нет своих айфонов и Фейсбуков, у депутатов с кнопочными телефонами будет больше времени на чтение законов, за которые они порой голосуют не глядя. А хакеров пусть боятся, как говорят в интернетах, «пендосы».