Индия включит украинцев в список получателей вакцины в статусе испытателей

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25 февраля 2021, 16:36

Еще 30 декабря 2020 года Украина внезапно подписала контракт на поставку вакцин с китайской компанией Sinovac. Согласно документу, объем поставки — 1,9 млн доз. Эффективность вакцины заявлялась на уровне 50%.

12 января стало известно, что украинская группа фармкомпаний «Лекхим» подписала с "Sinovac" отдельный договор на поставку 5 млн доз вакцины, но потом деньги куда-то пропали, китайцы вообще не в курсе о договоре. В результате ни денег ни вакцины Украина не получила...

И вот вчера на Украине наконец таки стартовала компания вакцинации. Что же будут колоть украинцам?

Президент Зеленский отправил своего министра здравоохранения Степанова в Индию, где заказали и купили вакцину «Covishield» (Serum Institute). Интересно то, что это реплика британской вакцины AstraZeneca и эффективность ее заявляется на уровне 60%. При этом помните пафосные слова Зеленского о том, что конечно же украинцы достойны лучшей в мире вакцины, а не "какого-то российского Спутника" (который заказали уже около 50 стран мира).

Эту вакцину пока что купила только Бирма, Аргентина и еще какая-то африканская страна. И всё... Вспомним так же, что ЮАР и Польша отказались и вернули в Индию вакцину AstraZeneca из-за очень слабой эффективности против "британского штамма", или по каким-то еще причинам...

Власти на Украине откровенно признались, что обещанный Западом «Pfizer» им придется ждать , вот и пришлось горе-чиновникам покупать то, что есть.

Итак, из Индии привезли 500 тыс. доз вакцины, которая рассчитана на 250 тыс. добровольцев. Когда будет следующая партия и какой вакцины пока не понятно. Напомню, что даже при таком слабом уровне тестирования населения на Украине, количество выявленных случаев (5990 инфцированных на 24.02.2021) составляет половину от российского показателя.

Теперь Минздрав заинтересовался продукцией другого индийского производителя — кокмпанией "Bhorat Biotech".

Вакцину в виде капель в нос пока испытали только на хомячках и обезьянах. Сейчас начинается клиническая стадия, когда спрей протестируют на людях.

Украина уже встала в очередь за этим препаратом. Если разрешат проводить испытания на украинцах, то индийская компания поставит страну в приоритетный список получателей. Так объяснили в Минздраве.

Несчастные украинцы. Как только над вами не издеваются власти...