Россия решила поднажать на ближайшего союзника

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25 февраля 2021, 12:21 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Каждый, кто изучал марксизм-ленинизм и конспектировал «Капитал», знает: экономика – это базис, а политика – это надстройка над этим базисом. Даже весьма поверхностный взгляд на новости из братской Беларуси дают понимание: с ближайшее время страну ждут серьёзные перемены.

На позавчерашней встрече Владимира Путина с Александром Лукашенко много говорили об экономике. Детали не разглашаются и судить о содержании беседы можно разве что по скудным комментариям Дмитрия Пескова.

Говорили про наращивание товарообмена, про взаимодействие налоговых ведомств, взаимодействие оборонных ведомств и про «инвестиционное сотрудничество», которое многие расценили как вероятность продажи российским компаниям белорусских активов. Учитывая внушительные объемы помощи, которую российский бюджет оказывал и оказывает Минску, вполне логичные последствия…

После встречи произошло ещё два события: одно со стороны белорусского правительства, второе – с российской стороны

С сегодняшнего дня правительство Республики Беларусь ограничило цены на социально значимые товары и некоторые лекарства для производителей, поставщиков и предприятий торговли. По сути, падающей экономике приказали плюнуть на законы рынка и запретили падать! Всё ради «непоправимого блага»: для стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что работать в убыток никто не будет. Применение жестких административных мер в борьбе с ростом цен может привести лишь к нехватке товаров на рынке, и как следствие – к усилению общественного недовольства. Но допустить волнения в стране ещё и из-за гиперинфляции ему сейчас нельзя. И без того «потрепало»…

Ну и подвижки со стороны России наводят на размышления. По предварительной информации, которая появилась только сегодня, новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева станет глава дипмиссии РФ в Латвии Евгений Лукьянов. У Евгения Лукьянова серьезный экономический и банковский бэкграунд, а также опыт работы в российском Совбезе. Предполагается, что всё это пригодится ему на непростом и финансово затратном для Москвы белорусском направлении. Это, к слову, будет уже третья смена российского посла в Минске за последние три года. А ведь так и не скажешь, что у нас какие-то сложности с дипломатией. Но Россия, похожа, решила поднажать на союзника.

Сегодняшнему экономическому положению Беларуси не позавидуешь. Помимо общемирового спада страну серьёзно потрепали события минувших весны и лета. И даже отбросив их внутриполитическую ситуацию становится ясно: в ближайшее время наших соседей ждут большие перемены. С Лукашенко или без. Но точно с участием нашей страны. Потому что экономика – это базис…