Замерзает планета Земля, или греется безмерно

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20 февраля 2021, 18:13 Источник: sevastian-mos.livejournal.com

Если кратко - нет никакого ужасного потепления, в истории Земли нынешний "тёплый период" не более чем краткое потепление на фоне необратимого похолодания, начиная с времен 67 000 000 лет назад.

Все манипуляции с циферками наблюдений, за последние 200 лет, не более чем мошенничество как с озоновыми дырами в своё время... Делать выводы о том что сегодня дикое потепление - это не научно. Словно смотреть в борт движущегося корабля из телескопа и кричать, что корабль невероятно быстрый. Хотя на деле он идёт со скоростью 10 километров в час, и с расстояния большого всё намного иначе.

Самые "пугающие" оценки это 6°C средней температуры к 2080 годам. Правда карта конечно умолчит, что это абсолютно нормальная температура для срока в 30 млн лет назад и всё ещё холодная для эоцена, 50 млн лет назад. В первой половине этого периода (эоцена) температура на Земле была в среднем на 12 °C выше, чем сейчас. В это время большая часть Европы была покрыта тропическими лесами.

В общем климатические колебания надо оценивать строго с позиции 1000 лет и больше

Тогда всё очевидно. Итак, какова погодка в среднем стояла скажем при динозаврах? По всей планете был тропический климат. И после динозавров, несмотря на падение температуры, в Арктике росли тропические растения, жили огромные птицы, крокодилы и прочая красота. В нынешней полярной Канаде росли тропические биосистемы. Сегодня там арктическая мёртвая пустошь, и -40°C. Хоть раз опустись такой мороз 55 млн лет назад, он бы с гарантией убил всю жизнь тропическую. Но такого никогда ранее не случалось... Вывод?

Потепление современное это просто ласковый тёплый бриз...

Углекислый газ растёт? Да ну?! В течение фанерозоя (550 млн лет назад) уровень CO2 значительно превосходил современный. То бишь при глобальном осмотре климата, видно что земля превращается не в Венеру, а в морозилку.

Вот пример из совсем недавнего прошлого. В плиоцен (5,3- 2,5 лет назад) на месте нынешней глухой, таёжной, ледяной Сибири - луга и умеренные леса. А тайга - это строго результат похолодания. Не нормально когда огромные площади планеты покрыты уродливыми тундрами и болотами. Замечу что вплоть до нынешней Воркуты тундровой и дальше до самого моря, росли дубравы! Кому то не нравится потепление? Езжайте в тундру под Воркутой, оцените!

Нарастающий спад температуры за последние 60 млн лет, по данным бентоса, это отложения на морском дне. Сегодня, несмотря на все кажущиеся потепления буквально дубак.

Ещё всего то 30 млн лет назад Антарктида, уже находясь на нынешнем географическом месте, не была сплошным ледяным адом, обиталищем пингвинов и кое каких птиц и то по сезону. Окончательно покрылась льдом она 15 млн лет назад. Ещё 3-4 миллиона лет назад периодически в Антарктиде по её окраинам умудрялись расти аж широколиственные южные буки, которые ныне отлично растут в Новой Зеландии. Это мягко говоря ломает любые бредни про ужас потепления в современный период. На данным момент Земля невероятно холодна по сравнению со своей нормой.

Маленькие циклы похолодания заметны и за последние 100 лет

Каждый раз всем было очень плохо! Так вот, стоит всё таки учитывать площадь планеты. Климат мало того что колеблется постоянно, так ещё и сильно разнится по разным местам.

Есть целые пятилетки и десятилетки, когда погода крайне холодала по сравнению с тёплыми периодами. Уж молчу про начало записей по погоде Челябинска. Вспомните холодные года 1960 и 1950! А, не можете? Вот вот, потому и не паникуйте, это называется 10-ти летние циклы погоды, они же примерно дают 2-3 года неурожая. Голода случались и каждый раз это совпадало... с холодными летними месяцами и медленной и прохладной весной с сырой осенью.

Люди часто попадают в ловушку собственной памяти - если не помню иного, значит так было всегда...

Вот кому реальный плюс от потепления, это Новосибирцам. Последнее десятилетие они буквально нежатся. Сибиряки явно не страдают от тепла, люди только рады...

И крайне сомневаюсь что они жаждут возвращения скажем такого периода. Годы когда средняя температура вообще минусовая, это не приятные для хомо сапиенсов годы. Так же прошу уделить внимание - хладный период очень длинный, если уж пристигнет, готовьтесь! Сразу не отпустит, умучает.