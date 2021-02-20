"Возвращение Дзержинского на Лубянку — последний гвоздь в крышку гроба либерализма"

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20 февраля 2021, 14:23 Источник: pavel-shipilin.livejournal.com

Страсти в последние дни кипят нешуточные. Лидеры общественного мнения разного калибра устраивают голосовалки, внушая общественности мысль, что Железному Феликсу на Лубянке не место.

Любая историческая персона, которой в разное время и в разных странах ставили памятники, противоречива. Скажу больше, даже некоторые лауреаты Нобелевской премии в области литературы могут со временем кардинально менять свои взгляды исходя из конъюнктуры политического книжного рынка.

Поэтому бессмысленно спорить, кем был Феликс Дзержинский, организатором ВЧК-ГПУ или защитником беспризорников — он был и тем, и другим. И вообще в данном конкретном случае речь идет о памятнике, а не о персоне. То есть прежде всего о символе.

Для меня монумент на Лубянской площади — прежде всего символ беззакония, которое является сутью любой революции, что в 1917-м, что 1991 году. А восстановление важной городской достопримечательности — наоборот, символ восстановления закона и порядка, как и связи времен.

Но не только...

В последние месяцы по либерализму нанесены очень чувствительные удары, причем не только у нас, но и во всем мире. Трамп самим своим существованием продемонстрировал, что государства имеют силы сопротивляться новому порядку, как теперь поняли даже скептики, абсолютно тоталитарному, бескомпромиссному и жестокому. А пандемия показала, что в критических ситуациях только государства со строго выстроенной вертикалью способны противостоять глобальной угрозе. Не только эпидемиям, но и войнам, и стихийным бедствиям — "Техас вам в помощь".

Либеральный порядок с его социальным эгоизмом справиться с такими напастями не в состоянии

Нам эта разница была явлена еще в «святые девяностые», которые начались как раз после сноса памятника Дзержинскому. Страна пошла вразнос и едва уцелела, дикий капитализм с его оголтелым дерибаном общей собственности привел к полной дисфункции государственных институтов.

Каждый выживал, как мог, а могли далеко не все

Сегодня все потихоньку восстановилось, хотя, конечно, не до конца. Но уже понятно: Россия не намерена саморазрушаться, встраиваться безропотным звеном в общую пищевую цепочку для сильных мира сего, как об этом мечтают наши внутренние и внешние враги. Государство доказало свою эффективность в самые сложные периоды, для чего оно, собственно, и предназначено.

Либерализм у нас почти побежден как явление, ибо полностью себя дискредитировал

Восстановление памятника Дзержинскому на своем старом месте — последний гвоздь в крышку его гроба. Именно поэтому наши самые видные либералы так неистово сопротивляются — это есть их последний и решительный бой, как поется в старой революционной песне...