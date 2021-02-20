В Чехии вводят обязательное ношение респираторов

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20 февраля 2021, 13:16 Источник: vikond65.livejournal.com

В Чехии, где эпидемия коронавируса приобрела прямо-таки эпический размах (не считая карликовых государств, вроде Андорры — чехи на первом месте в мире по числу зараженных относительно численности населения), власти решили, что одной маски уже недостаточно...

С 22 февраля в стране введено обязательное ношение в людных местах респираторов с повышенным уровнем защиты, либо - при их отсутствии - допускается ношение двух медицинских масок одновременно!

Интересно, как они будут проверять, сколько масок на человеке надето? Впрочем, наверное, могут и проверить, поскольку штраф за нарушение масочного режима составляет 3000 чешских крон, то есть, почти 10500 рублей по нынешнему курсу. При этом пенсионерам пообещали выдавать респираторы бесплатно. Как вы думаете, насколько оправданна эта мера и будет ли она эффективной?

Кстати, интересно, почему именно к чехам забрела самая лютая коронавирусная угроза, при том, что в соседних Словакии и Польше процент зараженных вдвое меньше, чем в Чехии? Быть может, милосердный Господь решал таким образом наказать чехов за неверие в себя любимых, ведь в этой стране самая высокая в Европе доля атеистов - 66 %. Для сравнения, в Словакии 27% неверующих, а в Польше - всего лишь 6%. По-моему, это вполне логичная гипотеза, так что, молитесь, поститесь, слушайте радио "Радонеж" и к вам никакая зараза не пристанет.

PS

Масштабное исследование на тему того, как в различных странах Европы относятся к религии подготовила Американская некоммерческая организация Pew Research Center. Для этого специалисты компании за два года опросили порядка 56 тысяч взрослых в 34 странах. В целом они выявили закономерность, согласно которой в Западной Европе количество верующих (в данном случае речь шла о приверженцах христианской религии) снижается, а в Центральной и Восточной (сюда же отнесен и Кавказ) принадлежность к христианству остается важной частью национальной идентификации.

Девятка государств, где меньше всего верят в Бога, выглядит следующим образом:

1. Чехия (66% относят себя к атеистам)

2. Швеция (60%)

3. Бельгия (54%)

4. Нидерланды (53%)

5. Норвегия (47%)

6. Дания (46%)

7. Эстония (45%)

8. Финляндия (37%)

9. Германия (36%)

В 16-м месте в этом списке оказалась Словакия с 27% неверующих, на 20-м месте — Россия (15%), на 28-м — Польша (6%), а замкнула его Грузия (1%).