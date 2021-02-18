Времена НЭПа в Белоруссии стремительно заканчиваются

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18 февраля 2021, 17:58 Источник: perfume007.livejournal.com

Лукашенко обрушился на предпринимателей со всей рабоче-крестьянской ненавистью. На Всебелорусском народном собрании - вопреки всеобщему «одобрямсу» — выступила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанна Тарасевич. Критические нотки вызвали ярость у Александра Григоьевича.

Тарасевич говорила о проблемах налоговой и пенсионной систем, давлении чиновников на бизнес, чрезмерной предвзятости контрольных органов

«Не может отсутствие мусорницы в левом углу быть основанием для штрафа»

В этом месте даже делегаты ВНС зааплодировали. Представитель Бизнес-союза высказывалась предельно корректно и конструктивно, предлагая варианты решений. Но ситуацию это не спасло.

Власть на колени перед бизнесом не встанет!

Лукашенко всегда относился к частникам с плохо скрываемой агрессией. В первые годы президентства он называл бизнесменов «вшивыми блохами» и мечтал когда-нибудь «пожать руку последнему предпринимателю». Со временем Лукашенко свою публичную позицию смягчил, но истинное отношение регулярно прорывалось наружу:

«Не буду называть компанию, мы её просто сейчас вырезаем... торговая. Возьмите белорусский товар, продовольствие, продайте. А что там? Египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и т.д. и т.п. Скажите, как я должен относиться к такой компании, которую я (из-за условий, не лично, а создал условия, чтобы она здесь работала), как я к ней должен относиться? Её в Беларуси не будет!»

Речь, судя по всему, шла о сети гипермаркетов Green, один из владельцев которой уже арестован. Но президент Республики Беларусь грозил не только крупному бизнесу. Вот лишь несколько ярких цитат:

«Всяких ипешников приведем в чувство!»

«Я дал поручение прекратить этот разбой с плевой (заявительным принципом) регистрацией бизнеса».

«Беларусь — не Россия, власть на колени перед бизнесом не встанет!»

«Мы вас будем вырезать каленым железом!»

«Если богатые люди чуть-чуть от себя отщипнут, тремя пальцами, как говорят в народе, и отдадут немощному, им воздастся».

Накануне национализации

«Мы давно не слышали из его уст такой ненависти к частному сектору, к богатым в целом, — отмечает политолог Валерий Карбалевич. — Теперь его возмущает то, что бизнесмены зарабатывают больше, чем их работники».

Взрыв Лукашенко имеет простое объяснение. Он считает бизнесменов движущей силой протестов, о чем сказал еще в сентябре:

«Это похоже на элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами, предоставив им такие условия, которых нигде лучше не предоставляют. И вот новые эти категории появились, неплохо живут в особняках, хороших домах. И что им захотелось? Им захотелось власти».

Предприниматели не горят желанием открыто комментировать выступление Лукашенко. «Наша Ніва» сообщает: трое ее собеседников из крупного бизнеса на условиях анонимности сказали, что увидели в заявлениях правителя однозначный сигнал смены экономического курса. Один из них охарактеризовал происходящее как «атмосферу преднационализации».

От экономической политики властей страдают не только белорусские, но и российские компании. «Транснефть» заявила, что ее белорусскую «дочку» душат налогами и проверками. Транзит российских нефтепродуктов по территории Беларуси осуществляет УП «Запад — транснефтепродукт». Сейчас у этого предприятия, как заявил «Интерфаксу» советник президента «Транснефти» Игорь Демин, серьезные проблемы: рост налоговой нагрузки и активизация контрольно-надзорных органов создают реальные предпосылки банкротства и последующей национализации «Запад — транснефтепродукта», стоимость которого оценивается примерно в 6,7 млрд российских рублей.

Прогнозируется, что в таких условиях бегство капитала из Беларуси ускорится. Но вовремя уйти успеют не все. Политическая нелояльность станет предлогом, который будет использоваться, чтобы отобрать бизнес — в том числе у тех, кто никакого участия в протестах не принимал, но «виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Времена НЭПа в Беларуси стремительно заканчиваются — надо полагать, теперь потенциальных инвесторов будут заманивать в страну «каленым железом».