Президент провел встречу с руководителями думских фракций

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17 февраля 2021, 16:55 Источник: el-murid.livejournal.com

Встреча, естественно, прошла по привычной схеме: и лидер, и собеседники — встречались в виде картинок на экране. Оттуда же, из экрана, звучали разные руководящие указания. В каком-то смысле происходящее всё сильнее напоминает киберпанк.

Тестируется система управления страной с голосовым помощником в роли президента. Осталось только научить изображение Лидера нации синхронизироваться с произносимым им текстом, и систему можно запускать в рабочий режим.

Картинка президента выразила уверенность, что выборы в Думу пройдут на высоком уровне. Очевидно, это пожелание нужно было адресовать не партийным вождям, а руководству ЦИК — именно эта структура обеспечивает и уровень, и спущенный сверху результат.

Как обычно, было сказано много слов про то, что мы не дадим что-то тут раскачивать ни изнутри, ни снаружи, но в целом встреча была как встреча — ни о чем. Возможно, партийные боссы порешали какие-то свои мелкие вопросики, но все было рутинно и очень ритуально.

Вообще, ритуал давно заменил живую жизнь...

В этом смысле можно создать банк видео и крутить его в цикличном режиме — никто ничего не заметит. Одна унылая новость меняет другую. К реальной жизни в стране это давно не имеет ни малейшего отношения.

Жизнь как бесконечный ритуал, делает «стабильность» высшей ценностью

Стабильность «превыше всего» и «любой ценой», даже если она полностью идет вразрез с происходящим. В этом случае любые разговоры про любые изменения к лучшему, которыми кормит нас власть, становятся совершенно бессмысленными — изменения к лучшему требуют перелома текущих деградационных тенденций, а значит — потрясению той самой стабильности, которая есть высшая ценность.

Уже поэтому выбор однозначен: либо стабильность — либо перемены. Совместить это невозможно. И режим абсолютно однозначно делает выбор в пользу продолжения стагнации...