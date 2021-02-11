В Киеве проспект Бандеры снова стал Московским

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

11 февраля 2021, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mirovich.media

Есть весьма интересная новость из Украины — проспект Бандеры в Киеве, носивший такое имя с июля 2016 года, снова стал Московским. Такое "обратное переименование" утвердил Окружной административный суд Киева и 28 января 2021 года постановил переименовать проспект Бандеры обратно в Московский.

Лично мне кажется, что такое решение напрямую связано с властью Зеленского — во всех пост-советских странах (за исключением, пожалуй, стран Балтии) суды нельзя считать полностью независимыми — они часто руководствуются политической конъюнктурой, а кое-где (не будем показывать пальцем) и вовсе исполняют прямые указания из президентской администрации.

Как Московский проспект стал проспектом Бандеры

Переименовать Московский проспект в проспект имени Степана Бандеры было решено летом 2016 года. Состоялось заседание Киевской городской рады, в результате чего Московский проспект в Киеве был переименован в проспект Бандеры — за такое решение проголосовало 87 из 97 присутствующих на заседании Киеврады депутатов. Что интересно — против не высказался никто.

Помимо проспекта Бандеры, решением Киеврады от 7 июля 2016 года (за номером 559/559) улица Баумана была переименована в улицу Януша Корчака (польский писатель, педагог, врач), улица Кутузова — в улицу генерала Алмазова (генерал-хорунжий армии Украинской народной республики), а улица Суворова — в улицу Михаила Омельяновича-Павленко (глава Украинской освободительной Армии). Также 1 июня 2017 года Киеврада проголосовала за переименование проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича (главнокомандующий Украинской повстанческой армией).

Как проспект Бандеры снова стал Московским

Практически сразу после переименования киевских проспектов и улиц началась борьба по возврату им прежних советско-российских имён. В 2016 году петиция с призывом "не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название" набрала около 10 тысяч голосов. А дальше началась котовасия в судах — в 2017 году Окружной админсуд Киева запретил Киевраде подписывать решение о переименовании проспекта — на что был подана апелляция, и в декабре 2019 года 6-й апелляционный суд Киева всё же оставил в силе решение Киеврады о переименовании.

Но суды продолжились, и вот 28 января 2021 года Окружной суд первой инстанции вернул проспекту Бандеры прежнее название — Московский...

Что-то подсказывает, что на этом всё не закончится, и борьба за название проспекта продолжится...

P.S. на картинке — фото проспекта Бандеры в 2019 году