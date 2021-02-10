Циклы главной резервной валюты - около 100 лет

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10 февраля 2021, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: taxfree.livejournal.com

На графике отображены циклы каждой главной резервной валюты в мире. Похоже, что он составляет около 100 лет. Учитывая что доллар сменил фунт стерлингов в качестве главной валюты мира в период после I мировой войны, и особенно после II мировой, то казалось бы можно сделать вывод, что пора готовиться к смене главной резервной валюты? Так да не этак...

Дело в том, что если внимательно посмотрим на этот график и вспомним, что происходило в моменты смены резервной валюты, то выяснится, что это не происходило само по себе. Всегда это сопровождалось угасанием государства эмитента валюты, войной и его разорением. И следующая резервная валюта в мире выбиралась та, чья страна выиграла в результате этой войны, стала сильнее, и именно поэтому ее деньги начинали пользоваться спросом.

Давайте пробежимся по нашему графику. Португальские реалы в XIV-XVI веках довольно распространенные в западной части Европы. Их распространение связано с расцветом португальского государства, с расширением его влияния в мире. Португальцы активно строили колониальную империю. Походы в Азию, открытие морского пути в Индию, все это способствовало распространению португальской валюты.

Но в XVI веке Португалию сменяет Испания

В Москве еще только появляются первые монетные дворы, а Испания практически завоевывает ослабшую Португалию и на место португальского реала приходят испанские эскудо. Начинается эпоха испанского владычества в западной части Европы, и распространение испанских денег. Что произошло для смены реала на эскудо?

Война и слабость государства Португалия в результате войны

Золотой век Испании (Siglo de Oro), величайший культурный подъём пришёлся как раз на XVI и на первую половину XVII века. Именно в этот момент Испания стала сильнейшей державой Европы, а ее деньги соотвественно главной резервной валютой. Чеканка золотых эскудо быстро сделало испанские деньги самым желанным и ходовым средством расчета и накопления в Западной европе, а затем и в Южной Америке. Во время своего Siglo de Oro в Испанскую империю входили Нидерланды, Люксембург, Бельгия, значительная часть Италии, земли в Германии и Франции, колонии в Африке, Азии и Океании, а также большие территории в Северной и Южной Америке. В XVII веке Испания контролировала империю такого масштаба, а её части были так далеко удалены друг от друга, чего не удавалось добиться никому ранее.

Но проходит 100 лет и Испания приходит в упадок

Череда войн, расторжение португальско-испанской унии, война с Францией, независимость Нидерландов и территорий далеких от испанской метрополии приводит к тому, что и ее валюта начинает терять популярность и сменяется голландскими гульденами. Снова война и слабость Испании...

Само собой смена резервной валюты не происходит

Начинается золотой век Голландии. Расцвету торговли, промышленности, искусства и науки в Нидерландах в это время способствовали и поставки дешёвой энергии от ветряных мельниц и торфа. В XVII веке голландцы — способные мореплаватели и увлечённые картографы — начали торговать с Дальним Востоком. По прошествии века они заняли доминирующее положение в мировой торговле. Естественно они принесли с собой свои деньги, которые быстро стали мировой резервной валютой.

Военный конфликт Голландии и Франции в конце XVII века привел к замене гульденов французскими луидорами и ливрами

Наступает золотой век Франции. Он также длится примерно 100 лет, кульминацией чего является империя Наполеона и его крах в результате наполеновских войн. Опять война - опять слабость и почти распад государства, утеря территориальных приобретений и именно это а ничто иное приводит к замене одной валюты другой. Каждый раз это один и тот же цикл. Кто становится эмитентом новой резервной валюты? Правильно - страна, которая получила все преференции предыдущей.

Великобритания и ее фунт стрелингов

Почему так случилось? Потому что, в отличие от царской России, Англия смогла извлечь максимум из поражения Наполеона и именно поэтому их деньги стали мировой валютой. XIX - и начало XX века - время максимального расцвета всего английского. Даже в царской России ходили английские деньги и их можно было легко обменять на рубли. И все это продолжалось вплоть до нового периода войн.

В XX веке на посту резервной валюты фунт стрелингов сменился на доллар

Нет, Англия не потерпела поражение в войне с Германией. Но Британия совершенно точно ослабла экономически и политически, а значит и ее валюта стала менее популярна. Все просто. Две мировых войны с промежутком в 25 лет, какая страна это выдержит? Резкий подъем США был неминуем уже после первой мировой войны, а уж после второй мировой стал очевиден.

Подводем итог

Сейчас главная резервная валюта в мире доллар. И сколько бы не желали краха доллара как мировой валюты, без двух условий этого не будет. Эти условия — большая война, и в результате её экономическое и политическое ослабление государства эмитента резервной валюты. Короче говоря, никакой евро, биткойн или юань не станут новой резервной валютой, пока не случится войны с участием главных претендентов на звание нового эмитента...