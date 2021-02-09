Цель современных западных миллиардеров - смычка с люмпенами

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9 февраля 2021, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Более двух тысяч лет назад в Китае зародилась философия легизма. Главным лозунгом легистов было равенство всех перед законом и Сыном Неба, владыкой Поднебесной. Легисты считали, что происхождение ничего не значит. Они хотели, чтобы каждый способный и преданный общему делу простолюдин мог дослужиться до самых высоких должностей.

Прославились легисты тем, что каждый раз, когда им удавалось захватить власть в государстве, они устанавливали крайне жестокие, даже по меркам древнего Китая, законы и наказания.

Сейчас сторонники идей всеобщего равенства, эгалитаризма, имеют шансы очередной раз повторить «подвиги» легистов и их многочисленных подражателей. Власти штата Невада решили, что концепция Лас-Вегаса несколько устарела, и что им нужны теперь новые экспериментальные зоны. Идея в том, что каждый желающий может приобрести 202 квадратных километра площади штата и установить на них собственные порядки. Первую такую зону уже собираются строить где-то рядом с Рено.

Разумеется, управлять умными городами доверят только высокотехнологичным корпорациям, которые работают над биотехнологиями, искусственным интеллектом, робомобилями и тому подобными модными темами. Автономия у зон будет достаточно высокой, чтобы корпорации могли сформировать там полноценные правительства.

Порядки в этих зонах корпорации будут наверняка устанавливать в согласии с идеологией современных западных миллиардеров. Нагляднее всего эта идеология проявляется в двух главных «святых» западного социалистического пантеона — Греты Тунберг и Джорджа Флойда...

Так, Грета Тунберг только что попалась на размещении проплаченной агитации против Индии. Она случайно выложила в твиттер не только заказ, но и техническое задание к этому заказу:

Шведская активистка и борец с глобальным потеплением Грета Тунберг (Greta Thunberg) привела в негодование работников полиции и прокуратуры Индии после того, как она воспользовалась социальными сетями для публикации подстрочных комментариев и советов по поводу проходивших в стране ожесточенных протестов фермеров... Помимо постов, в «методичке», которую она тоже выложила в сети, предлагалось выделять информацию о запланированных демонстрациях у индийских посольств.

Негодование индийцев объясняется не только тем, что поддержка оранжевых революций за рубежом — грязное и кровавое дело. Дело в том, что индийцы являются для Греты естественными врагами. Она пропагандирует зелёнобесие, которое влечёт за собой снижение уровня жизни низшего и среднего классов, и которое ставит стеклянный потолок перед людьми и странами, желающими расти вверх.

Условному индийскому инженеру Грета предлагает пересесть с автомобиля на велосипед, отказаться от мяса, переехать из квартиры в коммуналку

Сам по себе аскетизм не так уж плох, он даже перекликается с правилами главных религий Индии. Лицемерие миллиардеров тоже терпимо: да, они продолжают есть мясо и летать на личных реактивных самолётах, однако это в масштабе планеты не так уж важно. Главная опасность проповедей Греты в том, что она требует закрывать заводы, рудники и электростанции, пытаясь тем самым обречь развивающиеся страны на вечную нищету.

Джордж Флойд, в свою очередь, является классическим социалистическим символом борьбы элит против среднего класса. Элиты разжигают в люмпенах ненависть к тем, кто лучше работает и больше зарабатывают. После этого люмпены вооружаются лозунгом «Ешь богатых», чтобы начать бескомпромиссную борьбу против местного бизнеса и белых воротничков...

Разумеется, у извращённой элиты современного американского общества есть вполне практические причины, чтобы размахивать знаменем социальной справедливости и давить средний класс руками «угнетаемых» люмпенов. Средний класс является опорой здорового капитализма, а здоровый капитализм, в свою очередь, предполагает очень жёсткую политику по отношению к монополиям, к биржевым спекулянтам и к финансовым махинаторам.

Цель американских миллиардеров — смычка с люмпенами

Люмпены будут ещё более нищими, чем сейчас, однако они будут получать регулярные подачки в виде живых денег и в виде талонов на грабёж представителей среднего класса, которых уже сейчас рекламируют в качестве главных врагов «простых американцев». Более конкретно, речь будет идти о принудительных пожертвованиях в адрес меньшинств и, например, о закреплении оплачиваемых рабочих мест под людей правильной расы. Также среднему классу уже запрещают содержать, например, частные школы для умных людей, требуя принимать туда без экзаменов «классово-близких» хулиганов.

Нечто подобное было в истории нашей страны. Революция шла под лозунгом «долой буржуев», однако под удар попал российский средний класс. Бедноте нужно было показывать врага, так как средний класс представлял опасность для молодой советской власти... Деятельные люди пытались играть по новым правилам, объединяясь, к примеру, в коммуны и колхозы. Успешные объединения такого рода советская власть планомерно уничтожала, заменяя там руководство на выходцев из люмпен-пролетариата. К концу 30-х годов средний класс в СССР был или уничтожен, или приведён в состояние полной покорности властям.