Обладателям паспортов РФ на Донбассе и в Крыму Киев обещает «поражение в правах»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

5 февраля 2021, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

На Украине, на самом её верху, оказывается, комик не только Зеленский. Там их целая банда собралась. И все делают вид, что управляют страной. На днях "Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" опубликовало проект закона о переходном периоде для "оккупированных" Крыма и Донбасса.

100 страниц документа были обнародованы на официальном сайте украинского министерства.

"Переходный период", в ходе которого осуществится "полная реинтеграция" территорий ЛДНР обратно в состав Украины авторы документа разделили на конфликтный (продолжается сейчас) и постконфликтный.

В законопроекте предлагается, что Крым и Донбасс "после вывода войск РФ" на время перейдут под контроль международных администраций. В этой операции не смогут участвовать представители России и ее союзники из ОДКБ.

При этом на Донбассе планируют создать не "свободные экономические зоны", а территории приоритетного развития (из-за "негативной коннотации"). Черноморский флот навсегда переходит в собственность Украины (Харьковские соглашения признают неконституционными).

Закон обяжет Совет национальной безопасности и обороны синхронизировать украинские санкции против России с мировыми, чтобы не уступать им по жёсткости. При этом полная амнистия исключена, а те, кто "не совершал тяжких преступлений", все равно могут быть ограничены в правах.

Согласно закону, жители оккупированных районов не смогут использовать для пересечения границ Украины российские паспорта, которые Москва "незаконно массово выдает на Донбассе и в Крыму". Обладателям паспортов РФ на Донбассе и в Крыму будет грозить ответственность в соответствии с законами Украины, если они попытаются воспользоваться данным документом.



Представитель России в контактной группе сразу сказал, что принятие этого закона означает конец "минских соглашений", но Украина же этого и добивается.

Как отмечают эксперты, Украина, чувствуя поддержку новой администрации США, будет пробовать зафиксировать новый нормативный пакет и новые переговорные линии. Скорее всего это означает начало нового периода эскалации в зоне конфликта на Донбассе. Остается лишь гадать, что еще должен сделать Киев, чтобы Москва поняла наконец, что Украина не будет исполнять Минские соглашения. Ни-ког-да.

Сколько раз уже повторяли здравомыслящие люди - зря, ох зря в 2014 году остановили Донбасских ополченцев и не дали им дойти до Киева, зря выпустили котлы. Вечное русское желание договориться по хорошему, не нагнетать и не применять излишнюю силу приводит к ненужным проблемам на ровном месте.