Неудачная посадка прототипа Starship

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3 февраля 2021, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: zelenyikot.livejournal.com

Частная компания SpaceX продолжает испытания технологии посадки будущего космического корабля. Размер Starship примерно как у Space Shuttle, но в отличие от своего многоразового предшественника, новичок из нержавеющей стали готовится к вертикальной посадке. Пока не всегда удачно.

Ранее SpaceX проводила испытательные старты ранних прототипов, которые завершались успешной вертикальной посадкой, но сейчас программа полета сложнее, кроме подъема на 10 км, корабль должен отключить двигатели и перейти в режим аэродинамического спуска, а перед самой землёй снова принять вертикальное положение и запустить двигатели. С аэродинамическим этапом полета у корабля, судя по всему, уже хорошо.

Но вот с повторным включением двигателей пока не задается...

На предыдущих испытаниях Starship SN8 возникла проблема с подачей горючего в камеру сгорания одного из двигателей. Пламя приобрело зеленый цвет, что указало на горящую медь внутренней оболочки камеры сгорания. На сегодняшнем испытании SN9 снова возникла проблема со вторым двигателем, но в этот раз он даже не смог толком запуститься и не удалось выровнять корабль перед посадкой.

Стоит также обратить внимание на плитки теплозащитного покрытия, которые должны защищать корабль при возвращении из космоса на этапе вхождении в плотные слои атмосферы. Эти плитки тоньше защиты шаттлов, так как часть скорости корабль сможет гасить при помощи двигателей, а не только сопротивлением воздуха. В нынешних 10-километровых дозвуковых полетах плитки теплозащиты не успеют нагреться как на гиперзвуковых скоростях, поэтому нынешние испытания только для технологии крепления плиток.

Следующий Starship SN10 стоит уже на стартовом столе, поэтому продолжение уже скоро...