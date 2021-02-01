Почему у будущего только два варианта

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

1 февраля 2021, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: starcheolog.livejournal.com

Почему-то на фоне протестов активно пугают девяностыми. Вот не будет Путина и всё будет как в 90-е. Экономика рухнет и будем голодать. Год впрочем, не уточняют, а они были разными - от кризисного 91-го и дефолтного 98-го до «рассветного» 99-го осчастливившего нас национальным лидером. Наверное, потому вариант что новые 90-е начнутся сразу с 99 недостаточно страшный.

Все сильно напоминает споры о репрессиях в Советском Союзе. Его фанаты на все доводы отвечают – зато построили промышленность, подняли сельское хозяйство, создали образование, ввели пенсии. Как будто в «буржуазных» странах ничего этого не было, так и остались голодными, неграмотными и до сих пор на лошадях пашут.

Собственно говоря, кризис 90-х годов был столь тяжёлым не, потому что власть перешла от Горбачёва к Ельцину и главам остальных советских республик, а потому что неэффективная социалистическая экономика с плановым хозяйством авральным методом перестраивалась в нормальную (хотя всё таки в ненормальную) рыночную на фоне глобального политического и социального кризиса. Собственно не меньший (а вообще-то сильно больший) кризис был при первой перестройке из рыночной экономики в социалистическую на заре советского государства.

А таких глобальных изменений пока не предвидится, если только к власти не придут истинные коммунисты. Определённые проблемы, конечно, будут – они сопровождают любой транзит власти. А может и действительно будет очень плохо (кто знает?).

Но почему рассматривают только два варианта: Либо Путин, либо 90-е?

Давайте поиграем в мою любимую игру – «Некорректные сравнения»! В кризисе оказались все постсоветские страны. Как они справились без Путина? Попробуем сравнить.

Обычно мы меряем всё экономикой. Возьмём для примера простой, и понятный параметр ВВП на душу населения — усреднённый показатель уровня экономической активности и качества жизни населения. Это рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, поделённая на количество жителей. Он много чего не учитывает, но сравнивать позволяет.

После крушения «социалистического блока» на место стран входивших в СЭВ образовалось 28 государств:

Россия и 14 бывших республик СССР.

7 стран образовавшихся на месте бывшей Югославии – Сербия, Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Хорватия, Северная Македония, Косово.

Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания.

ГДР, влившуюся в ФРГ, не считаем, потому что это нечестно.

Посмотрим, что эти страны достигли. Берём список стран по уровню ВВП на душу населения в номинальном исчислении. По данным МВФ в России он составляет 11326 долларов на человека (почти ровно соответствует среднемировому уровню).

Выше уровень у Румынии - $12285, Хорватии, Польши, Венгрии, Латвии, Литвы, Словакии, Чехии, Эстонии и Словении $26234(самый высокий). Страны, у которых уровень немного ниже: Болгария - $9267, Казахстан - $9236, Черногория - $8651.

То есть 10 постсоциалистических стран без Путина преодолели 90-е успешнее России. Ещё три в несколько более слабом, но сравнимом положении.

Осталось 13 стран. Однако надо признать, что большинство этих стран, оказались изначально в иной и заведомо более сложной ситуации. Тут можно констатировать, что в европейских постсоветских странах уровень ВВП на душу населения ниже у Сербии, Беларуси, Северной Македонии, Боснии и Герцоговине, Албании, Косово, Украине и Молдавии. То есть варианты перспективного развития первыми двумя не ограничиваются.