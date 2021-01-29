Привычки, которые приводят к бедности

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29 января 2021, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sadalskij.livejournal.com

Настроенные на бедность люди жалеют себя и полагают, что быть богатым им не предначертано судьбой. Стремление к тотальной экономии - не признак мудрости, а индикатор того, что вы испытываете дисбаланс доходов и расходов. Бедный человек уверен, что только обладание некой суммой денег способно принести ему радость...

Чувство сожаления по отношению к себе

Жалеть себя - это прекрасный способ обрести многотонный якорь, который остановит вас на пути личного развития и обеспечит вечную бедность. Жалеть себя - это самый лучший метод поиска низкооплачиваемой работы и обретения жалкого существования.

Жадность

Стремление к тотальной экономии - индикатор того, что вы испытываете дисбаланс доходов и расходов и подходите к его разрешению с неверной стороны. Запрограммированный на богатство человек готов платить за вещи их реальную стоимость и щедро вознаграждать труд своих помощников - и того же ожидает от других.

Занятие делами, которые вы ненавидите

Делать не то, что нужно, а то, что вызывает наибольшее удовлетворение. Только в этой области вы добьетесь великолепных результатов!

Измерение успеха деньгами

Бедный человек уверен, что только обладание некой суммой денег способно принести ему радость. Но практика показывает, что счастье так и не приходит.

Успешный человек мерит счастье в единицах, более значимых, чем доллары, рубли или юани. В чем именно - каждый решает для себя.

Трата большего количества денег, чем можно позволить

Кредитные карты и улыбчивые сотрудники банков с радостью помогут вам оказаться в долговой яме. Ведь человек, не желающий стать успешным, не хочет понять разницу между полезным кредитом, взятым на развитие собственного бизнеса, и губительной ссудой на покупку роскошной иномарки или огромного особняка.

Выбор мгновенной выгоды

Желание получить сразу и по максимуму - извечное свойство бедных людей. Готовые к неудачам студенты говорят о том, что институт только отнимает у них время, которое можно было потратить на «заколачивание барышей».

Хныканье

Жизнь тяжела!? Просто ужасна?! Вакцина от этой привычки - креативность.

Находите уникальные возможности бороться с пороками внешней среды, выходите победителем из изначально невыгодной для вас ситуации!

Сравнение себя с другими

У всех этих людей прекрасно развита восьмая привычка неудачника - стремление сравнить себя с другими. Подумайте, нужна ли эта привычка вам или лучше не допускать того, что внешний мир захватывает контроль над внутренним?

Измерение богатства деньгами

По-настоящему успешный человек не зависит от объемов собственного мешка с золотом.

Изоляция от собственной семьи

Только любовь близких может помочь подняться с колен, когда не остается никакой надежды - и тогда достигается истинное величие.