Боеголовка «Авангард» попала под СНВ-3

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29 января 2021, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: alex-leshy.livejournal.com

После ратификации Россией соглашения о продлении действия договора СНВ-3, многие комментаторы задались вопросом, вынесенным в заголовок. Если им ответить кратко, то это безусловно хорошо. Но для понимания, хорошо чем именно, потребуется, так сказать, сводить их в библиотеку...

Что такое «Авангард»? В принципе, это самая обычная боеголовка, только способная летать гораздо быстрее традиционной. Собственного двигателя у нее нет. Эффект достигается особенностями формы корпуса и некоторыми другими шаманскими приемами инженерной магии. В открытых источниках о них рассказывается достаточно много.

В том числе и описывается ключевое отличие «Авангарда» от пассивных боеголовок. Он оснащен управляемыми выступающими частями, иногда именуемыми «крылышками». Правда к крыльям они никакого отношения не имеют и подъемной силы не создают. Просто выступая над поверхностью корпуса, они меняют аэродинамическое качество поверхности, вынуждая падающую с гиперзвуковой скоростью боеголовку, как говорят летчики, рыскать.

Именно в этом рыскании и заключается главная фишка нового русского оружия

Во-первых, с его помощью можно сильно растягивать пятно вероятного падения боеголовки. Это почти то же самое, что ее перенацеливание между весьма далеко отстоящими друг от друга точками.

Во-вторых, траектория перестает быть пассивной баллистической, а значит предсказуемой для ПВО/ПРО противника. Чтобы перехватить боеголовку, необходимо с достаточным упреждением по времени предсказать точку пространства, в которой она появится в заранее известный момент. А этот русский «Авангард» до самого последнего момента непонятно куда собрался упасть.

При всем в бухгалтерском смысле «Авангард» продолжает оставаться обычной боеголовкой, а значит под нормы СНВ-3 подпадает в полном объеме. Причем, именно как боеголовка, а не как носитель. Следовательно, ничто не мешает России заменить на «Авангарды» хоть абсолютно их все. Тем самым подняв вероятность гарантированного прорыва ПВО/ПРО противника минимум раз в пять. Некоторые эксперты говорят, что прирост вероятности может достигнуть даже целого порядка. И все это остается строго в рамках требований Договора...

Могут ли аналогичным образом поступить американцы?

Формально – да. Одна беда, эксперименты с маневрирующими боевыми блоками они ведут едва ли не дольше нас. Первые упоминания о подобной идее в западной военной прессе датируются началом 80-х годов. Только в России «Авангард» уже пошел в серию, а в США аналоги по сей день не вышли за уровень рекламной компьютерной анимации.