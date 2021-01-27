Пфайзер, проиграв первое сражение, может выиграть «будущую войну»

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27 января 2021, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Крепко обнять, дружески похлопать по плечу мы должны подопытных европейцев и американцев, которые добровольно тестируют для мира вакцину Пфайзера. Пока Россия разрабатывала старые добрые «аналоговые» вакцины от коронавируса, Пфайзер прыгнул в неизвестность, создав вакцину нового, цифрового образца.

Как известно, наши с вами тела с технической точки зрения мало чем отличаются от компьютеров. Всеми процессами, идущими в наших организмах, управляет программный код, который содержится в ДНК. Этот код не слишком хорош — он содержит и ошибки, и слабые места, и даже дыры в защите, одной из которых как раз и воспользовался при нападении на человечество Ковид-19.

Не так давно учёные научились делать заплатки, исправляющие ошибки в генетическом коде или включающие недокументированные возможности живых существ. Одной из таких заплаток как раз и является… вакцина от Пфайзер. Вот статья с описанием кода вакцины, который, как и положено классическим хакерским утилитам, занимает всего лишь несколько килобайт:

"Вакцина мРНК даёт такой же результат (обучение нашей иммунной системы), но хирургически точным способом, узконаправленным и мощным.

Итак, как всё это работает? Инъекция содержит в себе неустойчивый генетический материал, описывающий собой знаменитый шиповидный белок SARS-CoV-2. Хитрым химическим способом вакцина доставляет эту информацию в наши клетки, которые затем послушно начинают вырабатывать тот же самый шиповидный белок SARS-CoV-2 в количествах, достаточных для активации нашей иммунной системы. Заметив растущее количество враждебных белков (и признаков того, что клетки были захвачены вирусом), наш иммунитет начинает вырабатывать мощнейший ответ шиповидным белкам и процессу их размножения.

Именно это и даёт нам вакцину с эффективностью в 95%".

Дальше в статье идут специфические подробности, которые будут интересны разве что программистам и биотехнологам. Главное ясно и так — наука сделала огромный шаг вперёд, не только разработав действующий патч для нашего кода, но и начав тестировать его сразу на сотнях миллионов жителей Запада.

Понятно, что будут побочные эффекты

Десятки погибших во время вакцинации в одной только Норвегии — не то количество, которое можно легко списать на случайные совпадения. Однако вакцина при всех её недостатках всё же менее опасна самого коронавируса, а тщательное исследование побочек, вероятно, поможет внести нужные изменения в следующие версии патча.

Перед человечеством открываются захватывающие перспективы

Если темп исследований не снизится, скоро можно будет хакнуть наши организмы на "вечную жизнь", на железное здоровье и на нормальную работу того органа, который у многих отлично работал при Брежневе и кое-как работает при Путине.

России, конечно, нельзя оставаться в стороне от общего веселья

Сейчас мы выиграли вакцинную гонку, первыми разработав надёжную и безопасную вакцину. Однако Пфайзер, проиграв сражение, может выиграть войну, так как его вакцина разработана по новым, более перспективным технологиям.

С нового года, как вы знаете, информатику и математику сделали двумя главными предметами в наших школах. Направление движения верное, но это должно быть только первым шагом к развитию робототехники и биотехнологий в России. Призы за победу в этой гонке настолько высоки, что проигравшие рискуют на этот раз отстать от победителей навсегда.