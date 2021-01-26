Немцы доигрались с

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26 января 2021, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: igor-piterskiy.livejournal.com

В 1990-х годах, экологические активисты, политики, климатические паникеры и псевдоэксперты решили, что они могут лучше справиться с выработкой электроэнергии в Германии, и в конечном итоге приняли нелепый «Закон о возобновляемых источниках энергии». Они настаивали на том, что подверженные резким колебаниям и прерываниям источники энергии можно легко контролировать, причем с небольшими затратами.

Угроза отключений

Перенесемся в сегодняшний день. Результат всего этого государственного вмешательства становится очевидным: страна сейчас находится на грани отключений электроэнергии из-за нестабильности энергосистемы, имеет самые высокие цены на электроэнергию в мире, больше полагается на импорт и даже близко не подошла к достижению целей по выбросам.

Капризная электросеть Германии сейчас угрожает стабильности всей европейской электросети

Итак, какое решение предлагает сегодня Берлин? Как вы уже догадались, больше регулирования и вмешательства, больше нелепых бюрократических решений. К их числу относятся закрытие оставшихся базовых угольных и атомных электростанций и еще большая зависимость от источников энергии, из-за которых страна оказалась в нынешней ситуации.

И новое - ограничения на то, когда энергия может использоваться потребителями и промышленностью! Энергетическое нормирование и целевые отключения электроэнергии.

Отключение зарядных устройств для электромобилей и промышленности

Чтобы решить проблемы с электросетью, министр экономики Германии Петер Альтмайер представил законопроект, который позволил бы электроэнергетическим компаниям «временно отключать подачу электроэнергии для зарядки электромобилей, когда становится слишком мало электроэнергии». Эта идея известна как «сглаживание пика».

«Отключения из-за перебоев в электроснабжении практикуются уже некоторое время. Например, алюминиевые заводы вынуждены мириться с отключением электроэнергии на ограниченные периоды времени». «Они, как и холодильные склады, потребляют очень много. Это опасная игра, потому что через три часа расплавленный металл затвердеет, и завод выйдет из строя».

Tichys Einblick пишет: «Ситуация в электрических сетях стала слишком критической. Единственное, что может помочь - это экзотические идеи вроде: "Не разрешается заряжать машину с 10 утра до 8 вечера ежедневно!"»

Как отмечает Tichys Einblick, увеличение количества электромобилей на рынке только вызовет еще более экстремальные пики спроса на электроэнергию. Сейчас Германия намеревается совершить серьезный рывок в области электромобилей в этом году.

Отключение электричества до 2 часов в день

В предложенном законопроекте, который впоследствии отозвали из-за того, что он выглядел слишком проблемным, было написано, что «объекты контролируемого потребления» могут не получать электроэнергию до двух часов в день, если возникает угроза перегрузки сети.

«Сюда входят зарядные станции для электромобилей, а также тепловые насосы, которые уже можно временно отключать от электросети», - сообщает Tichys Einblick.

В настоящее время существует всего 33 тыс. точек зарядки электромобилей в Германии, стране с более чем 50 миллионами автомобилей, и правительство планирует значительное расширение в будущем, но пока не уверено, как должна выглядеть эта инфраструктура. Эта политика - как ехать на полной скорости в полной темноте и надеяться, что на пути не будет кирпичной стены.

Правительство признает, что это не будет работать

Далее Tichys Einblick комментирует: «Правительство Германии осознало, что в будущей электроэнергетической системе будет невозможно постоянно удовлетворять все потребности. Следовательно, контроль на стороне потребителей должен быть поставлен на законную основу... Контролируемые потребители тогда будут время от времени отключаться».