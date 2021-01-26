За что буржуи любят Бориса Ельцина

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26 января 2021, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Среди московских фондовиков да и буржуазного класса в целом, скажем так, нормальное, без особого негатива отношение к Ельцину. Для российской буржуазии он сделал главное – провел приватизацию, создал частные и акционерные компании. Благодаря этому мы сейчас в современной России имеем фондовый рынок.

У рядовых россиян есть возможность делать сбережения, а у нас есть неплохая работа и множество возможностей для заработка, если, конечно, повезет. И за это Борису Ельцину можно простить многое, если не все. Но я с этим принципиально не согласен.

В конце 80-х и начале 90-х буржуазная революция и как следствие приватизация были неизбежны

Этого требовало все российское общество. Социализм умер. И приватизацию мог проводить не Борис Ельцин, а Иванов, Петров или Сидоров. И сделать все можно было по-другому. Акции ведущих экспортеров, тех же «Газпрома», ЛУКОЙЛа, ЮКОСа, «Сибнефти», «Сургутнефтегаза» или «Норильского никеля» можно было распределить пропорционально вкладам в сберкассе. Ну и история с народными IPO. По наблюдениям ИАЦ «Альпари», у нас получилось, что после окончания ваучерной приватизации в 1994 году ни одна акция не стала торговаться на ММВБ. Зато было «МММ». То, к чему мы привыкли сейчас, началось уже после дефолта 1998 года.

И думаю, что Евгений Примаков, Сергей Глазьев или Юрий Скоков справились бы с приватизацией лучше, чем Виктор Черномырдин с Анатолием Чубайсом. Конгресс русских общин был фаворитом на парламентских выборах в декабре 1995 года. Из лидера блока Скокова получился бы хороший президент. Говорят, голоса им срезали по личной просьбе тогдашнего премьера Черномырдина. Слишком Виктор Степанович и Юрий Владимирович не любили друг друга.

Кстати, нельзя сказать, что Ельцин не сделал ничего хорошего для России. Владимира Владимировича Путина в Кремль привел именно он - Борис Николаевич Ельцин.

Александр Юрьевич Разуваев - кандидат экономических наук, финансовый аналитик