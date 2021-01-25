Полку космических ракет воздушного старта прибыло

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25 января 2021, 17:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lozga.livejournal.com

17 января, после аварии в мае и восьмимесячного перерыва на устранение проблемы, стартовала ракета-носитель воздушного старта Launcher One от компании Virgin Orbit. Десять кубсатов образовательной программы NASA ELaNa успешно выведены на орбиту. В мире теперь есть две ракеты-носителя, стартующие с самолета.

Комплекс

LauncherOne состоит из одноименной ракеты и самолета-носителя "Космическая девушка". Ракета длиной 21 метр, весит в районе 30 тонн, состоит из двух жидкостных ступеней и может вывести на орбиту до 500 кг. Двигатели обеих ступеней работают на топливной паре "керосин-жидкий кислород". Двигатель первой ступени, NewtonThree (N3), развивает тягу 33 тонны, двигатель второй ступени, NewtonFour (N4) - 2,2 тонны. Носителем выступает модифицированный "Боинг-747", который был построен в 2001 и перевез более 2,5 миллионов пассажиров. Для транспортировки и пуска ракеты у корня левого крыла на месте штатного пилона для перевозки двигателей, который есть у обычного «747», установили пусковую направляющую.

Типовая циклограмма пуска состоит из следующих этапов:

Самолет с ракетой взлетает примерно за час до пуска, набирает высоту 10 км и выходит в район над морем, где начинает описывать прямоугольник, одна из сторон которого совпадает с азимутом старта.

На 3 секунде после сброса и свободного падения ракеты включается зажигание I-ступени, а на 5 сек. включается ее двигатель. Двигатель работает 3 минуты.

190 сек. - отделение I-ступени

194 сек. - запуск двигателя II-ступени

290 сек. - сброс головного обтекателя.

550 сек. - двигатель II-ступени выключается, и ступень начинает медленное вращение, готовясь к апогейному маневру.

49 мин. - ступень включает двигатели ориентации, чтобы занять правильное положение в пространстве. В конце 55 мин. полета двигатель II-ступени включается во второй раз.

57 мин. - отделение полезной нагрузки.

Разработка системы началась в 2007. Первоначально в качестве носителя рассматривался WhiteKnightTwo, который используется с космопланом SpaceShipTwo, но желание увеличить грузоподъемность ракеты сделало ее слишком тяжелой для "Белого рыцаря". Так в проекте в 2015 появился модифицированный "747". Первый пуск хотели провести в 2017, но из-за обычного в таких случаях переноса сроков первая попытка состоялась весной 2020.

Первый запуск 25 мая 2020 года окончился неудачей

На девятой секунде двигатель первой ступени банально отключился. Причину нашли быстро - разрушился трубопровод высокого давления, подающий окислитель в двигатель. Решение проблемы также оказалось простым - проблемное место сделали более прочным.

Вторая попытка 17 января 2021 прошла успешно

10 кубсатов образовательной программы NASA ELaNa благополучно оказались на орбите, а Launcher One стала первой ракетой воздушного старта с жидкостными ракетными двигателями. Разработанные в стенах университетов спутники призваны решать самые разные задачи от проверки возможности улавливания космического мусора аэрогелем и испытания тормозного устройства для быстрого схода с орбиты до возможности управления спутником любым желающим через приложение в смартфоне и съемки 360° панорам.

На 2021 год запланированы как минимум три пуска Launcher One

В глобальном смысле, несмотря на привлекательность воздушного старта, а именно тем, что ракета стартует в более разреженном воздухе и чуть ближе к космосу, без появления высотных и скоростных самолетов-носителей серьезных преимуществ он не имеет.